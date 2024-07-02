15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri lansmanı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri lansmanı yapıldı

15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen etkinliklerin lansmanı gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle On5Sıfır7 Film Haftası 8 Temmuz'da başlayacak.

02.07.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Derneği tarafından bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin lansmanı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle On5Sıfır7 Film Haftası'nın 8 Temmuz'da başlayacağı bildirildi.

15 Temmuz Derneği tarafından her yıl düzenlenen çeşitli anma etkinlikleri kapsamında tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde gerçekleşen toplantıya 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, sinema haftasının genel sanat yönetmeni İhsan Kabil ile çok sayıda dernek ve sinema sektörü temsilcisi katıldı. 15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Kaan Şahin bu yılki etkinliklerin kapsamlı tanıtımını yaptı.

"Bu ruh olduğu sürece dünyanın en güçlü ordusu bile gelse bu milleti alt edemez"

Lansman toplantısında konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Kahraman bir milletiz. Bize göre şehadet ve gazilik, peygamberlikten sonra gelen Allah'ın izzeti ve ikramı olan bir makamdır. Bu ruhla, şahsım değil, şahsımın özel bir becerisi değil, milletimizin kültürü bu biz bu değerlerle yetişmişiz. Bize bu değerleri, güzellikleri anlatmış büyüklerimiz. Bu ruh hayatta olduğu müddetçe, gönüllerimizde olduğu müddetçe dünyanın en güçlü ordusu, silahı da gelse bu milleti alt edemez. Bizi yıkacak, sıkıntıya sokacak olan kendi içimizdeki klikleşmedir. Biz nasıl omuz omuzaysak, inşallah ömrümüzün sonuna kadar da bu topraklarda yine el ele, gönül gönüle ülkemizin geleceğine yönelik güzel adımları beraberce atarız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Demokrasi, 15 Temmuz, Kültür, Sinema, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri lansmanı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
14:09 Sinan Ateş davasında tartışma Mahkeme başkanı, Ayşe Ateş’in avukatını salondan atmak istedi Sinan Ateş davasında tartışma! Mahkeme başkanı, Ayşe Ateş'in avukatını salondan atmak istedi
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
13:57 Suriyelilere vergi muafiyeti mi var Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt Suriyelilere vergi muafiyeti mi var? Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 18:14:30. #1.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri lansmanı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement