19 Mayıs 1919 Konferansı Düzce'de - Son Dakika
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19 Mayıs 1919 Konferansı Düzce'de

19 Mayıs 1919 Konferansı Düzce\'de

Düzce Üniversitesi'nde, 19 Mayıs 1919’un önemi üzerine konferans düzenlendi, katılımcılar bilgilendirildi.

15.05.2025 10:15
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Düzce Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü tarafından, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihinin anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "19 Mayıs 1919: Samsun'dan İzmir'e Zafer Yolu" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

İstiklal Konferans Salonu'nda konferansın moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç üstlenirken, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğr. Gör. Dr. Barış Çatal, konferansa davetli konuşmacı olarak katıldı. İlhan Genç, "19 Mayıs 1919 Ruhu" başlıklı konuşmasında, umutların yitirildiği bir dönemde Türk milletinin yeniden ayağa kalkarak bir Cumhuriyet kurma iradesini ele aldı. Konuşmasında özellikle 1918 yılında imzalanan Mondros Mütarekesi'nin Osmanlı Devleti üzerindeki ağır şartlarına değinen Genç, bu süreci dönemin önemli şahsiyetlerinden Rauf Orbay'ın hatıraları üzerinden değerlendirerek, Orbay'ın, itilaf devletlerinin Osmanlı şehirlerini işgal etme hakkı gibi mütareke maddelerine gösterdiği itirazlara ve bu itirazların dönemin ruhunu nasıl yansıttığına dikkat çekti.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğr. Gör. Dr. Barış Çatal ise, "İlk Kaynaklardan Hareketle Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a Çıkışı ve Anlamı" başlıklı sunumunda, Milli Mücadele'nin başlangıç noktasını oluşturan tarihi süreci arşiv belgeleri, Nutuk ve döneme ait hatıralar gibi birincil kaynaklardan hareketle detaylı bir şekilde aktardı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik vasıflarına ve dönemin tarihi, siyasi şartlarına ışık tutarak katılımcılara tarihi bir perspektif sunan Dr. Barış Çatal, güncel belgesel ve sinema yapımlarından örneklerle 19 Mayıs'ın anlamını bugünün gençlerine aktarmanın önemine vurgu yaptı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 19 Mayıs 1919 Konferansı Düzce'de - Son Dakika

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