Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs'ta Otobüsleri Ücretsiz Yapacak - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs'ta Otobüsleri Ücretsiz Yapacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs\'ta Otobüsleri Ücretsiz Yapacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla belediye otobüslerini ücretsiz yapacak. Bu sayede halk, bayram kutlamalarına daha rahat ulaşabilecek ve coşku içinde kutlama yapabilecek. Ayrıca, fener alayı ve Göksel konseri gibi etkinlikler de düzenlenecek.

18.05.2024 12:44  Güncelleme: 12:45
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Pazar günü belediye otobüslerini ücretsiz yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, halkın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına daha rahat ulaşarak bayramı coşku içinde kutlayabilmesi amacıyla belediye otobüslerini ücretsiz yaptı. Buna göre, 19 Mayıs 2024 Pazar günü belediye otobüslerinden ücret alınmayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatmasının 105. yıldönümünde belediye otobüslerini ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi bu yıl fener alayı ardından Göksel konseri düzenleyecek.

Fener alayı ve konser

Gündüz yapılacak kutlamaların ardından 19 Mayıs 2024 Pazar akşamı saat 20.00'de Atatürk Stadyumu önünde başlayacak fener alayı, Lise Caddesi üzerinden devam ederek 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda son bulacak. Saat 21.00'de ise Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilecek Göksel konserine tüm vatandaşlar davet edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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