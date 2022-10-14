1984 Muşspor, TFF 3. Lig'e namağlup devam ediyor - Son Dakika
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1984 Muşspor, TFF 3. Lig'e namağlup devam ediyor

14.10.2022 13:20

- 1984 Muşspor, TFF 3. Lig'e namağlup devam ediyor 1984 Muşspor Teknik Direktörü Serdar Sabuncu: "Önemli olan bu başarıyı yakalamaktan çok devam ettirebilmek" Muş'un tek profesyonel takımı olan 1984 Muşspor, 18 yıl aradan sonra TFF 3. Lig'e yükselme başarısı göstermişti.

- 1984 Muşspor, TFF 3. Lig'e namağlup devam ediyor

1984 Muşspor Teknik Direktörü Serdar Sabuncu:

"Önemli olan bu başarıyı yakalamaktan çok devam ettirebilmek"

MUŞ - Muş'un tek profesyonel takımı olan 1984 Muşspor, 18 yıl aradan sonra TFF 3. Lig'e yükselme başarısı göstermişti. Muş temsilcisi, mücadele ettiği 3. Grup'ta ligin ilk 6 haftasını namağlup şekilde lider tamamladı.

Nevzat Kaya başkanlığında ve Teknik Drektör Serdar Sabuncu yönetimindeki 1984 Muşspor, TFF 3. Lig'e damga vuruyor. TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk 6 haftada 14 puan alarak liderliğini sürdüren 1984 Muşspor, bu hafta Fatsa Belediyespor'u konuk edecek. Karşılaşma için hazırlıklarını sürdüren sarı-beyazlı ekip, mücadeleden 3 puan almayı hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşmasında da Eskişehirspor'u 3-2'lik skorla mağlup eden 1984 Muşspor, üçüncü turda Samsunspor'la karşı karşıya gelecek.

"Geriden gelip öne geçmemiz takımın güçlü bir karakteri olduğunu bize hissettirdi"

Takım çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan 1984 Muşspor Teknik Direktörü Serdar Sabuncu, bu hafta Tokat Erbaaspor'a karşı zorlu bir maç oynadıklarını ve geriye düştükleri müsabakadan galip ayrıldıklarını söyledi. Karşılaşmanın başından itibaren sahaya iyi bir taktiksel oyun yansıttıklarını belirten Sabuncu, "Özellikle ikinci yarıda yaptığımız hamleler genelde rakibin savunma aksiyonlarını nasıl açarız kısmındaydı. Kanat organizasyonlarıyla etkili olmaya çalıştık. Golleri bulduğumuz dakikalardan sonra da oyun kontrolünü elimizde tuttuk. Dengeli bir oyun oynadık. Geriden gelip öne geçmemizde takımın güçlü bir karakteri olduğunu bize hissettirdi. Güzel bir galibiyetle bu haftayı 3 puanla tamamladık" dedi.

"Burada güçlü bir aile ortamı var"

1984 Muşspor'da Kulüp Başkanı Nevzat Kaya'dan başlayan ve kendilerine sirayet eden bir aile bütünlüğü olduğunu vurgulayan Sabuncu, "Çok sıcak bir aile burası. Muş sokaklarında dolaştığımızda, maç öncesinde, maç sonrasında herkes o hissiyatını, sevgisini bizlere hissettiriyor. Burada güçlü bir aile ortamı var. Çocuklarla da teknik ekibimle de aynı dili konuşuyoruz, aynı şeyleri hissediyoruz. Bunların da sonuca yansıması bizleri oldukça mutlu etti. Bu ligin belli kriterleri var. Özellikle iç saha galibiyetleri değerli yukarıda kalabilme adına. Deplasmandan da puan ya da puanlarla dönmek zaten bizi belli bir noktada yukarıya doğru taşıyor. Bundan sonra önemli olan bu başarıyı yakalamaktan çok devam ettirebilmek. Bunu yapabilecek kalitede, kalibrede, karakter ve yeteneklere sahibiz. İnşallah devamı gelir" ifadelerini kullandı.

Taraftarların desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını anlatan Sabuncu, "Onlar bu sahayı ısıtan, bizlere enerjilerini geçiren bir grup. Sadece tribünde değil, deplasman dönüşlerimizde, deplasmanda dahi onların bizi yalnız bırakmadığına şahit oluyoruz. Bizlere inansınlar, bu çocuklara inansınlar. İyi günde ve kötü günde omuz omuza olursak bu hikayenin sonunu aslında onların inanmışlığı, bizim inanmışlığımız belirleyecek" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nevzat Kaya, Muş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 1984 Muşspor, TFF 3. Lig'e namağlup devam ediyor - Son Dakika

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