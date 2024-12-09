2025 Umut Takvimi Hazır - Son Dakika
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2025 Umut Takvimi Hazır

2025 Umut Takvimi Hazır

Prof. Dr. Kadıoğlu, Atatürk'ün posterleriyle 2025 yılı için 'Umut' temalı bir takvim hazırladı.

09.12.2024 11:45
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Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu, 2025 yılı için de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Erzurum'un hemşehrisi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterlerinden oluşan bir takvim hazırladı.

Akademik çalışmalarının yanında bir kültür adamı sıfatıyla da tanınan Kadıoğlu, kendi yorumuyla resmettiği Atatürk posterlerinden 2025 yılı içinde bir takvim oluşturdu. Yeni yılın takviminin önceki yıllar için hazırladıklarından farkı portrelerin çizimin bu defa renkli oluşu ve "umut" adının verilmesi olduğu görülüyor.

Hazırlanan takvimde, her bir ay, Atatürk'ün farklı bir resmini kullanan Prof. Dr. Kadıoğlu, takvimi hazırlarken temel amacının yeni nesillere Atatürk'ü hatırlatmak ve daha yakından tanıtmak olduğunu belirtti.

Kadıoğlu, hazırladığı takvim hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Erzurum'un hemşehrisi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, yalnızca bir lider değil aynı zamanda geleceğe ışık tutan bir fikir adamıdır. Bu takvimle hem onun hatırasını yaşatmayı hem de fikirlerini, bilhassa olumsuz şartlar içinde bile umutsuz olmama inancını yeni kuşaklarda canlı tutmayı amaçladım. Önümüzdeki yıllar içinde bu ve benzeri eserleri üretmek niyetindeyim."

Kadıoğlu'nun yoğun emek ve özgün sanat bakışıyla hazırladığı "2025 Umut Takvimi", büyük beğeni ve ilgi gördü. Takvim, sınırlı sayıda basılarak Atatürk sevgisini paylaşmak isteyenlere sunuldu.

Bu anlamlı çalışmanın, Atatürk'ün düşüncelerini ve liderliğini gündelik yaşamın bir parçası haline getirerek daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 2025 Umut Takvimi Hazır - Son Dakika

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