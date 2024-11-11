22 Yaşındaki Hatice Tunç Toprağa Verildi - Son Dakika
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Yerel

22 Yaşındaki Hatice Tunç Toprağa Verildi

Yurtta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Hatice Tunç, Hatay’da defnedildi.

11.11.2024 00:35
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Kaldığı yurdun bahçesinde cansız bedeni bulunan genç kız toprağa verildi

Baba Ali Tunç: "Benim kızım o şekle gelecek bir kız değil, Hatice'm evimin neşesiydi"

HATAY - Malatya'da kaldığı yurdun bahçesinde cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hatice Tunç'un cenazesi memleketi Hatay Yayladağı Yeditepe Asri Mezarlığı'na defin edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde yaşandı. Malatya İnönü Üniversitesi İktisat bölümünde okuyan 22 yaşındaki Hatice Tunç'un cansız bedeni, kendinin de kaldığı Battalgazi Kredi Yurtlar Kurumu kız yurdunun önünde bulundu. Genç kadının cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak memleketi olan Hatay'ın Yayladağı ilçesi Bezge Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi. Kızlarını genç yaşta toprağa veren acılı aile, Tunç'un kesin ölüm nedeni için adli tıptan çıkacak ölüm raporunu bekliyor.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre Hatice Tunç'un odasından atlayarak intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Kızının cansız bedeninin bulunduğu sabahın akşamında evladıyla 20 dakika görüşme yaptığını dile getiren acılı baba Ali Tunç, "Kızımla ölmeden önceki akşam saat 22.00 civarında aradı ve 20 dakika konuştuk. Sıkıntısının olmadığını ve sınav haftasına girdiği için Hatay'dan kahve istedi. Şakalaştık ve konuştuğumuzda bir sıkıntısı yoktu. Benden sonra gece kardeşleriyle de konuştu. Sabah haber geldi. Malatya'dan arayıp gelmemizi istediler. Karakol memuru aradı ve başınız sağ olsun kızınızı kaybettiniz dedi. Adli tıpa giderek ifade verdikten 15 dakika sonra kızımın cenazesini kucağımıza verdiler. Cenaze arabasına koyduk ve geri döndük" dedi.

Kaynak: İHA

Malatya, 3-sayfa, Eğitim, Yerel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel 22 Yaşındaki Hatice Tunç Toprağa Verildi - Son Dakika

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