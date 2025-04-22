23 Nisan'da Özel Kutlama - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

23 Nisan'da Özel Kutlama

23 Nisan\'da Özel Kutlama

İzmir Bornova'da zihinsel engelli çocuklar için 23 Nisan kutlaması yapıldı, Kaymakam coşkuya ortak oldu.

22.04.2025 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Bornova Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan zihinsel engelli çocuklara özel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması gerçekleşti. Etkinlikte Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner de özel çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu.

Bornova Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kursiyerleri tarafından zihinsel engelli çocuklara özel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi. Akranları gibi bayram kutlamak isteyen çocuklar için düzenlenen etkinlik öncesi özel çocuklar, kursiyerler tarafından bayrama hazırlandı. Saç tasarımları, makyajları ve yüz boyamaları yapılan çocuklar, bayrama hazır oldu. Halk Eğitim Merkezi binasında gerçekleşen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yeliz Ünal'ın da katıldığı etkinlikte özel çocuklar şiir ve şarkılarla 23 Nisan'ı doyasıya kutladı. Etkinlik sonunda Kaymakam Şahiner, çocuklara bileklik hediye ederken, pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimi ile program sonladı.

"Bu kutlama çok daha özel"

Programa katılarak çocukların coşkusuna ortak olan Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, "İlçemizde 275 kurumumuzda kutlamaları gerçekleştiriyoruz. Ancak buradaki kutlama çok daha özel. Özel çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bilmesi, coşkusunu yaşaması, Cumhuriyetin faziletlerini anlaması çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Muzaffer Şahiner, Yerel Haberler, Etkinlik, 23 Nisan, Bornova, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel 23 Nisan'da Özel Kutlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem

16:04 IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu
15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
23:48 İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
23:17 İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
22:49 Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
22:38 Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 16:39:48. #7.12#
SON DAKİKA: 23 Nisan'da Özel Kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement