24 Erzincanspor, Gökhan Ünal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

24 Erzincanspor, Gökhan Ünal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig takımlarından 24 Erzincanspor, 2024-2025 futbol sezonu için teknik direktör Gökhan Ünal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı imza töreninde, Başkan Ömer Akyürek kısıtlı bütçeye rağmen büyük hedeflerinin olduğunu belirtti. Gökhan Ünal ise takımın başarısı için gayretli bir çalışma yürüteceklerini ifade etti.

02.07.2024 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- 24 Erzincanspor teknik direktör Gökhan Ünal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

ERZİNCAN - TFF 2. Lig takımlarından 24 Erzincanspor, 2024-2025 futbol sezonu için teknik direktör Gökhan Ünal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumunun toplantı salonunda düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Ömer Akyürek, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Gökhan Ünal katıldı.

24 Erzincanspor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek, 2024-2025 futbol sezonunda kısıtlı bütçeyle hedeflerinin büyük olduğunu ifade ederek yeni teknik direktör Gökhan Ünal'a hayırlı olsun temennisinde bulundu.

1 yıllık sözleşmeye imza atan teknik direktör Gökhan Ünal, 24 Erzincanspor'un başarısı için gayretli bir çalışma yürüteceklerini, buna göre takımı oluşturacaklarını kaydetti.

Ünal daha önce Keçiörengücü sporda yardımcı antrenör, Ankara sporda yardımcı antrenör ve Sakarya sporda yardımcı antrenör olarak görev yaparken, 2022-2023 sezonunda ise Altınordu'da teknik direktör olarak çalıştı.

Kaynak: İHA

Gökhan Ünal, Erzincan, Futbol, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 24 Erzincanspor, Gökhan Ünal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Millilerimize tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Millilerimize tebrik mesajı
23:35 Avusturya’yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024’te çeyrek finalde Avusturya'yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde
23:04 Yarım asır sonra bir ilk Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti
22:31 Milli futbolcularımızdan kötü haber Çeyrek finalde oynayamayacaklar Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar
20:59 Sürprize izin vermediler A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak
23:41 CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz
23:29 İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum’u kutladı İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum'u kutladı
22:49 Vali Gökmen Çiçek’in cesareti ve liderliği Kayseri’de huzuru sağladı Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı
21:31 Antalya’da tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı Antalya'da tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı
20:51 Paylaşılan video başını yaktı Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı
20:49 Kayseri’deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın
20:13 Ankara’da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti
20:12 Neye uğradığını şaşırdı Almanya’da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sert tepki Neye uğradığını şaşırdı! Almanya'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 00:35:20. #1.13#
SON DAKİKA: 24 Erzincanspor, Gökhan Ünal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement