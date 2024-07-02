34. Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresi İstanbul'da Düzenleniyor

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"34. Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresi" 1-4 Temmuz tarihleri arasında İGA İstanbul Havalimanı ev sahipliğinde düzenleniyor. Avrupa'nın en önemli havalimanı etkinliklerinden olan Kongre, havacılık sektörünün önde gelen CEO ve üst düzey yöneticileri ile 500'den fazla havalimanı yetkililerinin katılımıyla 4 Temmuz'a kadar sürecek.

Avrupa'daki havacılık sektörünün mevcut durumu, karşılaştığı zorluklar ve gelecek beklentileri, sektörün ekonomik durumuna ilişkin görüşler ve önümüzdeki yılın politikalarının tartışılacağı kongrenin 3 Temmuz'daki açılış konuşmasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen ve ACI EUROPE Genel Direktörü Olivier Jankovec yapacak. Yarın düzenlenecek "Türk Havacılık Pazarı Mercek Altında" başlıklı panelde, İGA İstanbul Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Polat, Pegasus CEO'su Güliz Öztürk, Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeke ve Wizz Air Birleşik Krallık Direktörü Marion Geoffroy, Türk havacılığında büyümeyi tetikleyen faktörler ve pazarın gelecekteki fırsatları hakkındaki görüşlerini paylaşacak. Etkinlik boyunca; üyeler arası iş birliği, bilgi paylaşımı, havacılık sektörünün geleceği ve fırsatlar gibi pek çok konu ele alınacak.

Avrupa'daki önemli havalimanlarının yöneticileri bu kongrede

Avrupa'nın en önemli havalimanı etkinliği olarak bilinen kongrede havalimanlarının yöneticileri katılacak. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA CEO'su Selahattin Bilgen, Londra Heathrow Havalimanı CEO'su Thomas Woldbye, Atina Havalimanı CEO'su Yiannis Paraschis, VINCI Havalimanları CEO'su Nicolas Notebaert, Rotterdam Hague Havalimanı CEO'su Wilma van Dijk, Fraport CEO'su Stefan Schulte "Havalimanı Liderleri Sempozyumu"nda bir araya gelecek. Bu isimler havalimanı endüstrisinin üç stratejik ayağı olan sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve farklılaşma konularında havalimanlarının karşılaştığı sorunları ele alacak ve görüşlerini paylaşacaklar. - İSTANBUL