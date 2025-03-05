Şok iddia: Bebeğim, İncirlik Üssü'ndeki Amerikalılara satıldı - Son Dakika
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Yerel

Şok iddia: Bebeğim, İncirlik Üssü'ndeki Amerikalılara satıldı

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Adana'da yaşayan bir kişi, 36 sene önce birliktelik yaşadığı kadının hamile kaldığını ve doğuma bir hafta kala evden kaçıp bebeğini de İncirlik Hava Üssü'nde görevli bir askere sattığını öne sürdü. 36 senedir evlat hasreti çektiğini anlatan şahıs, "O dönemlerde zaten birçok bebek Amerikalı askerlere satılmıştı. Benim evladımı da Amerika'ya sattılar" dedi.

05.03.2025 11:41
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Adanalı Tekin Yavuz (63), 1987 yılında merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde çalıştığı iş yerinde B.A. ile tanıştı. Çift, dini nikahla evlendi ve bu birliktelik sonucu kadın hamile kaldı. İddiaya göre B.A., doğuma 1 hafta kala evden kaçtı. Eşini arayan Yavuz, 1 sene sonra ulaştığı kadının "Sen çok kurnazsın. Bu çocuk sana baba demeyecek" cevabı karşısında hayatının şokunu yaşadı. Daha sonra uzun yıllar kadına ulaşamayan Tekin, 1998 yılında Songül Yavuz ile evlendi ve bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi.

BEBEK, AMERİKALI ASKERLERE SATILMIŞ OLABİLİR

2003 yılında B.A.'ya yeniden ulaşan Tekin, 1988 yılında dünyaya gelen evladının öldüğünü öğrendi. Ancak Yavuz, evladının mezar yerini bir türlü bulamadı ve hep şüpheyle yaşadı. Geçtiğimiz aylarda ise Tekin Yavuz, yeniden B.A.'ya ulaştı ancak bu sefer de tehdit telefonları almaya başladı. Şüpheye düşen Yavuz, 1988 yılında dünyaya gelen evladının o dönemde B.A.'nın İncirlik 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda işçi olarak çalışan eniştesi tarafından Amerikalı askerlere satıldığını öne sürdü.

Şok iddia: Bebeğim, İncirlik Üssü'ndeki Amerikalılara satıldı

"EVLADIMIN MEZARINI BULAMADIM"

36 yıldır evlat hasreti çeken Tekin Yavuz, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Yavuz, "Doğuma 1 hafta kala evden kaçmıştı. Aradan 1 yıl geçti ve en son ulaştım bana, 'sen çok kurnazsın, bu çocuk sana baba demeyecek' dedi. Yıllar geçti hiç ulaşamadım ama 2003 yılında tekrar karşılaştık. 2003 yılında bana çocuğumun öldüğünü söyledi. Birçok yer gezdim ama evladımın mezarını bulamadım" dedi.

"BEN ÇOCUKLARIMI İSTİYORUM"

Son aylarda tehdit edildiğini bu sebeple de bebeğin o dönem Amerikalı askerlere satılmış olma ihtimalinin olduğuna dikkat çeken Yavuz, "Kadın beni arayıp çocuk öldü diyor. Başka bir adam arayıp beni tehdit etti. B.A.'nın o dönemde eniştesi İncirlik 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda işçi olarak çalışıyordu. O dönemlerde zaten birçok bebek Amerikalı askerlere satılmıştı. Benim evladımı da Amerika'ya sattılar. Şu anda B.'nin ikizleri var. Benim de şu anda ikiz bebeklerim var. Ben iddia ediyorum ki o çocuklar da ikizdi. 36 yaşında benim evlatlarım, ben çocuklarımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Şok iddia: Bebeğim, İncirlik Üssü'ndeki Amerikalılara satıldı
Şok iddia: Bebeğim, İncirlik Üssü\'ndeki Amerikalılara satıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şok iddia: Bebeğim, İncirlik Üssü'ndeki Amerikalılara satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Aaarıza Muhabbetler !!:
    dayının aklı erken yerine gelmiş 13 0 Yanıtla
  • aragorn:
    OLSUN AMCA HAYATI KURTULMUŞTUR BELKİDE UMARIM BİR GÜN KAVUŞURSUN 5 2 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Adam ruh hastası hikaye uydurmuş eniştesi benzinliler çalışsa Araplara sattılar derdi ayrıca haber Adana yine hava ısındı sanırsam 3 0 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    satarken düşünseydin evlat hırsızı 2 0 Yanıtla
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