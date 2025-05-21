4. Esenler Gençlik Günleri Dolu Dolu Geçti - Son Dakika
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Yerel

4. Esenler Gençlik Günleri Dolu Dolu Geçti

4. Esenler Gençlik Günleri Dolu Dolu Geçti
21.05.2025 16:05  Güncelleme: 16:08
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Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Esenler Gençlik Günleri, spor, doğa ve kültürel etkinliklerle gençlere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlikte gençler Sertifika Programları, Uzak Doğu Sporları Turnuvası ve daha birçok aktivitede buluştu.

Gençlerin doğayla buluştuğu, sporla rekabetin tadına vardığı ve kültürel etkinliklerle bilinçlendiği 4. Esenler Gençlik Günleri, dolu dolu geçen programların ardından sona erdi.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Esenler Gençlik Günleri, spor müsabakalarından doğa kamplarına, kültürel söyleşilerden eğitim sertifika programlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede gençlere unutulmaz anlar yaşattı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, binlerce genci bir araya getirdi.

Geleceğin Spor Spikerleri Sertifikaları Aldı

Gençlerin yoğun katılım gösterdiği Spor Spikerliği Akademisi, Esenler Gençlik Günleri kapsamında tamamlandı. Ünlü spikerlerin verdiği eğitimleri başarıyla tamamlayan gençler, düzenlenen törende sertifikalarını Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Erhan Akcan'ın elinden aldı.

185 Sporcu Uzak Doğu Turnuvasında Ter Döktü

Mehmet Öcalan Spor Kompleksi'nde düzenlenen Uzak Doğu Sporları Turnuvası, 18 kulüpten 185 sporcuyu ağırladı. WushuBudokai Do ve Taekwondo branşlarında gerçekleştirilen müsabakalar büyük ilgi gördü. Turnuvayı yaklaşık 2 bin kişi tribünlerden takip etti.

Okçulukta şampiyonlar belli oldu

Erokspor Stadyumu'nda gerçekleşen Okçuluk Yarışması, klasik yay ve makaralı yay kategorilerinde İstanbul'un çeşitli kulüplerinden gelen sporcuları buluşturdu. Hem bireysel hem de takım kategorilerinde büyük çekişmeye sahne olan yarışmalarda, Okçular Vakfı takım halinde öne çıkan kulüp oldu.

Kamp Akademisi Doğada Final Yaptı

Gençlerin doğayla bağ kurmasını amaçlayan "Kamp Akademisi" projesi de Gençlik Günleri'nin önemli duraklarından biri oldu. 7 ay süren eğitim sürecinde Bolu, Düzce ve Sakarya'da doğa eğitimleri alan 40 genç, final kampını Göktürk Gençlik Köyü'nde tamamladı. Katılımcılara kampçılık setleri hediye edildi.

Bilinç Atölyesi'nden anlamlı kapanış: Nurullah Genç ile "Kelimenin Esrarı"

Edebiyat dünyasının usta ismi Prof. Dr. Nurullah Genç, "Kelimenin Esrarı" başlıklı söyleşisiyle Bilinç Atölyesi'nin kapanış programına konuk oldu. Yaklaşık 200 gençle buluşan Genç, kelimenin derin anlamına ve dilin insan bilincindeki yerine dair çarpıcı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Spor, kültür ve doğayı bir araya getiren 4. Esenler Gençlik Günleri, gençlerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimine katkı sağlayan dolu dolu bir programla tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 4. Esenler Gençlik Günleri Dolu Dolu Geçti - Son Dakika

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