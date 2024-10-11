4 Yıl Sonra İkiz Bebek Sevinci - Son Dakika
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4 Yıl Sonra İkiz Bebek Sevinci

4 Yıl Sonra İkiz Bebek Sevinci

Kayseri'de 4 yıl bekleyen kadın, tüp bebek tedavisi ile ikizlere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

11.10.2024 13:38
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Kayseri'de 4 yıldır çocuk sahibi olmayı bekleyen kadın, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından ikiz bebek sahibi olarak büyük mutluluk yaşadı.

Kayseri Şehir Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi'ne başvuran Esra İmrek, merkezde gördüğü tedavinin ardından hamile kaldı. Yapılan kontrollerde ikiz bebeğe hamile kaldığı anlaşılan İmrek, ikizlerini kucağına aldı. 'Kayra' ve 'Zümra' isimlerini verdiği bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucağına alan Esra İmrek, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "İlknur hocama ve Bertan hocama çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadılar ve çok ilgililerdi. Her anımızda yanımızdalardı. Şu an en mutlu anımızda da yanımızdalar. Yaklaşık 4 yıldır çocuk istemimiz vardı. Fırsat bulup doğru düzgün bir araştırma yapamamıştık. Kayseri Şehir Hastanesinde İlknur ve Bertan hocalarımıza rastladık. Onlar bu süreci takip ettiler. Sıkıntılarımızı araştırıp tespit ettiler. Sorunları giderdik. Sonrasında da iki tane yavrumuz oldu. Biranda ikiz bebeğimiz oldu. Duyan yakınlarımız da bu durumun güzel olduğunu söylüyor. Çok güzel duygular. Allah herkese nasip etsin" ifadelerini kullandı.

"Hastalarımızla birlikte mutlu oluyoruz"

Kayseri Şehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bertan Demir, "Yaklaşık 1 yıl önce hizmete açılan tüp bebek merkezimiz meyvelerini vermeye başladı. Çocuklarımız dünyaya geliyor. İkiz, üçüz olmak üzere tüm hastalarımız hayallerine kavuşuyorlar. Biz de tedavilerimizle beraber hastalarımızla birlikte mutlu oluyoruz. Bazen yumurtalık cevabına göre hastalarımız ikiz dünyaya getirebiliyor. Bu hastamızın doğumu da güzel gerçekleşti. Bebeklerimiz gayet sağlıklı ve akciğer gelişimini tamamlamış. Hastamızla beraber mutluluğumuzu yaşıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 4 Yıl Sonra İkiz Bebek Sevinci - Son Dakika

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