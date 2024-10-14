5. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı Büyükçekmece\'de Gerçekleşti

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Büyükçekmece'de düzenlenen 5. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı'nda kıyasıya bir mücadele yaşandı. Turnuvada 16 kategoride toplam 140 yarışmacı ortaya koydukları mücadele ile nefesleri kesti.

Büyükçekmece Spor Akademisi Bisiklet Kulübü ve Ali Hüryılmaz Bisiklet İhtisas Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı'nda kıyasıya bir mücadele yaşandı. Büyükçekmece'de gerçekleşen turnuvada 16 kategoride toplam 140 yarışmacı ortaya koydukları mücadele ile nefesleri kesti.

" Türkiye'de Türk sporunu her branşta geliştirmek için çaba sarf ediyoruz"

Yarışma hakkında bilgi veren Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu, bütün sporculara başarılar dileyerek şunları söyledi: "Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz olarak Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü ile ortaklaşa 5. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Turnuvası'nda bir aradayız. Turnuvamıza 140 sporcu 16 ayrı kategoride 9 start verilerek katılacaklar. Bütün sporcularımıza biz başarılar diliyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Dr. Hasan Akgün'ün bize verdiği yetkiyle biz de Büyükçekmece ilçemizde ve dolayısıyla bütün Türkiye'de Türk sporunu her branşta geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü'müze de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bisiklet Antrenörümüz Ensar Efendioğlu'na da destekleri ve hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum."

Dereceye giren yarışmacılar belli oldu

Heyecan dolu anların yaşandığı 5.Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı kıran kırana mücadelenin ardından son buldu. Turnuvaların finalinde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren yarışmacılara kupa ve ödülleri takdim edildi. Dereceye giren yarışmacıların listesi şu şekilde oluştu;

Elit Erkek Kategorisi: 1- Cengiz Güner, 2 - Arda Tekirdağ, 3 - Gökhan Uzuntaş

Elit Kadın Kategorisi: 1- Azize Bekar, 2- Buket Demirci, 3 - Elaheh Emamı

Genç Erkek Kategorisi: 1- Veysel Tanrıverdi, 2- Deniz Kuş, 3- Caner Taşdemir

Genç Kadın Kategorisi: 1- Esma Duman, 2- Sude Arslan, 3 -Azra Çalışkan

U17 Erkek Kategorisi: 1- Muhammet Umut Demircan, 2- Deniz Yenici, 3- Talha Tunç

U17 Kadın Kategorisi: 1- Sinem Keskin, 2- Sudenaz İnançlı, 3- Ecrin Akyüz

U15 Erkek Kategorisi: 1- Ekrem Tunç,2- Yağız Kır, 3 - Ege Çetin

U13 Erkek Kategorisi: 1- Yusuf Eymen Demir,2- Ahmet Eren Tükenmez, 3- Kaan Özdemir

Master Erkek 35-39 Kategorisi: 1- Fatih Aydın, 2- Murat Kalkan, 3- Furkan Tulun

Master Erkek 40-44 Kategorisi: 1- Murat Uslu, 2- Yunus Özdemir, 3 - Fatih Özgenlik

Master Erkek 45-49 Kategorisi: 1- Cengiz Akçiçek, 2 - Cengiz Serin, 3- Timur Nizam

Master Erkek 50-54 Kategorisi: 1- Bora Tirki, 2- Tamer Akça, 3- Murat Köse

Master Erkek 55-59 Kategorisi: 1- Osman Sirin, 2- Mehmet Milhan Dalgıç, 3- Ertuğ Ölçer

Master Erkek 60+ Kategorisi: 1- Refik Zekai Diri, 2- Ahmet Hidayet Akyürek, 3- Ahmet Bakırezer - İSTANBUL