52 yaşındaki engelli vatandaş Batman'da iptal edilen raporunu Diyarbakır'da aldı - Son Dakika
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52 yaşındaki engelli vatandaş Batman'da iptal edilen raporunu Diyarbakır'da aldı

28.04.2022 14:25

52 yaşındaki engelli vatandaş Batman'da iptal edilen raporunu Diyarbakır'da aldıBATMAN Batman'da 2 yaşında geçirdiği çocuk felci yüzünden yürüme cihazlarına mahkum olan Mehmet Abdulkadir Tatlı (52), raporunda yer alan ömür boyu engellidir ibaresine rağmen sürekli olarak iptal edildiğini iddia etti.

52 yaşındaki engelli vatandaş Batman'da iptal edilen raporunu Diyarbakır'da aldı

BATMAN Batman'da 2 yaşında geçirdiği çocuk felci yüzünden yürüme cihazlarına mahkum olan Mehmet Abdulkadir Tatlı (52), raporunda yer alan ömür boyu engellidir ibaresine rağmen sürekli olarak iptal edildiğini iddia etti. Tatlı, Diyarbakır'a yönlendirilmesiyle kaybettiğini haklarını tekrardan geri aldı.

Abdulkadir Tatlı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yakın zamanda kendisine yine bir yazı gönderdiğini ve raporunun geçersiz olduğunu ileterek Batman'dan Diyarbakır'a yönlendirildiğini ileri sürdü. Tatlı, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kendisine yeniden engelli raporunu çıkarttığını ve hakkı olan emekliliği yeniden aldığını söyledi.

"Ben engelliyim bunu size ispat etmem için ne yapmam gerekiyor"

50 yıldır Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kendisine yürüme cihazı verildiğini aktaran Tatlı, "Her alınan rapor milli bir servet, bir zaman kaybı. Ne yapmamız gerekiyor, kendimizi nasıl ifade etmemiz gerekiyor. Ben engelliyim, bunu ispat etmem için ne yapmam gerekiyor. Aldığım sayısız raporlarda bunlar belli. Bir vatandaşa sen engelli değilsin deyip hastane dolaştıran Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri hiç mi dosyalara bakmadınız? Bu insana yıllardır yürüme cihazı yapıyorsunuz. Hiç mi fark etmediniz? Çok mu zor bunu tespit etmek. Ben kanuni hakkımı sonuna kadar arayacağım. Hukuksal olarak da arayacağım" dedi.

52 yaşındaki engelli vatandaş Batman'da iptal edilen raporunu Diyarbakır'da aldı
52 yaşındaki engelli vatandaş Batman'da iptal edilen raporunu Diyarbakır'da aldı
52 yaşındaki engelli vatandaş Batman'da iptal edilen raporunu Diyarbakır'da aldı
52 yaşındaki engelli vatandaş Batman'da iptal edilen raporunu Diyarbakır'da aldı

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Diyarbakır, Engelli, Mahkum, Batman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 52 yaşındaki engelli vatandaş Batman'da iptal edilen raporunu Diyarbakır'da aldı - Son Dakika


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