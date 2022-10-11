Ülkelerine geri dönen Suriyeliler Türkiye'deki geçim zorluğundan dert yandı: Her şey çok pahalı, o yüzden gidiyorum - Son Dakika
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Ülkelerine geri dönen Suriyeliler Türkiye'deki geçim zorluğundan dert yandı: Her şey çok pahalı, o yüzden gidiyorum

11.10.2022 13:45

Esenyurt Belediyesi'nin "Gönüllü Geri Dönüş" projesi ile onlarca Suriyeli mülteci için uğurlama töreni yapıldı. Ülkesine dönen Suriyelilerin yaptıkları açıklamalarda geçim zorluğundan ve hayat pahalılığından şikayet etti. Bir Suriyeli, "Burası güzeldi ama hayat şu an çok pahalı oldu. Kira nasıl ödenecek, meyve sebze her şey çok pahalı. O yüzden Suriye'ye gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediyesi'nin 2018 yılında başlattığı "Gönüllü Geri Dönüş" projesi ile onlarca Suriyeli mülteci ülkesine geri döndü. Pandemi sürecinin başlaması ile ara verilen proje yeniden hayata geçirildi. Proje çerçevesinde bu yıl dördüncü konvoy yola çıkarken, 35'i çocuk toplamda 57 Suriye uyruklu mülteci ülkelerine gönderildi.

UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarına gönderilen Suriyeliler için Esenyurt Belediyesi çalışanları katılımı ile uğurlama töreni düzenlendi. Uzun süredir Türkiye'de kalan mülteciler, burada kaldıkları süre içerisinde mutlu olduklarını belirterek teşekkür ettiler. Uğurlamaya gelen ve Türkiye'de kalan akrabaları ise, gidenler için gözyaşı ile uğurladı.

Ülkesine dönen Suriyeliler Türkiye'deki geçim zorluğundan şikayet etti: Her şey çok pahalı, o yüzden gidiyorum

"HER ŞEY ÇOK PAHALI"

Ülkesine dönen Suriyelilerin yaptıkları açıklamalar dikkat çekti. Ülkesine dönen Suriyeli göçmen Leman Abdulaziz Türkiye'de yaşanan ekonomik krizden dolayı ülkesine döndüğünü belirterek "Suriye'de de hayat güzel değil. Savaş var. Burası güzeldi ama hayat şu an çok pahalı oldu. Kira nasıl ödenecek, meyve sebze her şey çok pahalı. O yüzden Suriye'ye gidiyorum. Çok memnunduk ama her şey çok pahalı oldu. Keşke her şey bu kadar pahalı olmasaydı" dedi.

"GEÇİNEMİYORUZ, HERKES GİDİYOR"

Ablasını uğurlamaya gelen Nazmi Davut da "Ablamın eşi rahatsızdı. Burada çalışamadı. O Suriye'ye, ailesinin yanına döndü. Geçinemedikleri için o da Suriye'yedönüyor. Bugüne kadar geçinebiliyorduk ama şimdi geçinemiyoruz. İş bulamıyoruz. Bu yüzden herkes gidiyor" diye konuştu.

Ülkesine dönen Suriyeliler Türkiye'deki geçim zorluğundan şikayet etti: Her şey çok pahalı, o yüzden gidiyorum

"ÇALIŞTIK, YORULDUK, YAŞAYAMADIK"

İmkanı olmadığı için okuyamadığını söyleyen Ömer Reşit ise "On yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Burada geçimimizi sağlamak için imkanımız yok. Burada çalıştık, yorulduk, yaşayamadık.Şimdi de ülkemize dönüyoruz. İmkânım olmadığı için okuyamadım. Çalışmaya mecbur kaldım. Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum" dedi.

"SON DÖNEMDE HAYAT ZORLAŞTI"

Suriye uyruklu bir mülteci, "Türkiye'de hayat güzel gidiyor, çalışıyoruz, işimizdeyiz. Devletten ve halktan memnunuz ama son dönemde biraz hayat zorlaştı. Şuanda Afrin'e gideceğiz, orası zaten Türkiye'nin kontrolünde. Diğer bölgeler zaten sıkıntılı olduğu için dönemiyoruz. Ben 2013 yılında Türkiye'ye geldim ve o günden sonra ülkeme dönemedim. Ülkemi çok özledim" dedi.

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Esenyurt Belediyesi, Türkiye, Suriye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ülkelerine geri dönen Suriyeliler Türkiye'deki geçim zorluğundan dert yandı: Her şey çok pahalı, o yüzden gidiyorum - Son Dakika


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