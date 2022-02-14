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6 bin tohum topunu daha toprakla buluşturdular - Son Dakika

6 bin tohum topunu daha toprakla buluşturdular

14.02.2022 16:17

6 bin tohum topunu daha toprakla buluşturdular Muğla'nın Bodrum ilçesinde 20 bin tohum topunu doğayla buluşturma hedefi ile yola çıkan arazi aracı tutkunları, yaklaşık 6 bin tohum topunu daha doğaya bıraktı.

6 bin tohum topunu daha toprakla buluşturdular

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 20 bin tohum topunu doğayla buluşturma hedefi ile yola çıkan arazi aracı tutkunları, yaklaşık 6 bin tohum topunu daha doğaya bıraktı.

İlçedeki arazi aracı tutkunlarının bir araya geldiği Bodrum Off-Road Kulübü'nün üyeleri, tohum toplarını, toprakla buluşturmaya devam ediyor. Geçen Aralık ayında 2 bin tohum topunu doğaya bırakan kulüp üyeleri bu kez Karaova bölgesinde eşleri ve çocukları ile birlikte kızılçam tohumlarından oluşan 6 bin bin tohum topunu doğaya bıraktı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı etkinlikte ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarından gönüllüler de yer aldı. Etkinlikte Bodrum'un Bahçeyakası ve Milas'ın Karapınar bölgelerinde 6 bin tohum topunu doğaya bırakan gönüllüler 20 bin hedefin toplamda 8 binini gerçekleştirdi. Etkinlikte ayrıca Mumcular Barajı bölgesinde çevre temizliği de yapıldı.

Bodrum Off-Road Kulübü Başkanı Yüksel Ön, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"İlkini geçen Aralık ayında yaptığımız etkinliğimizin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız tohum toplarını doğa ile birleştiriyoruz. Biz kulüp olarak elimizden geldiğince kulüp için çalışıyoruz. Afetlerde, sel baskınlarında, yangınlarda da buradaydık. Kulüp olarak dikimde de buradayız. Her şey Bodrum için. Katkılar daha fazla olursa daha çok seviniriz. Bundan sonraki etkinliğimize Bodrum halkını davet ediyoruz.

6 bin tohum topunu daha toprakla buluşturdular
6 bin tohum topunu daha toprakla buluşturdular
6 bin tohum topunu daha toprakla buluşturdular

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Bodrum, Aralık, Muğla, Tohum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 6 bin tohum topunu daha toprakla buluşturdular - Son Dakika


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