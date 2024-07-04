663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başlıyor

Yerel

(EDİRNE) - Bu yıl 663'üncü düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün başlıyor. Güreşlere, 852 pehlivan katılıyor. Kocaeli'den Selçuk Kılıçarslan, "Ben büyük orta boyunda iddialıyım. Çalıştık, bir yıl boyunca güreşler için hazırlandık" dedi.

Bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün başlıyor. Kırkpınar'da tüm boylarda mücadele edecek pehlivanlar, Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda kayıt yaptırarak kuralarını çekti. Bugün Sarayiçi Er Meydanı'nda ön elemeler saat 13.00'da başlayacak ve 7 Temmuz'da büyük finalle Türkiye'nin 663'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı belirlenecek.

"Büyük orta boyunda iddialıyım"

Kocaeli'den Kırkpınar'da büyük orta boyda mücadele edeceğini ifade ede Selçuk Kılıçarslan, şunları söyledi:

"Bugün kuralar çekiliyor. Minik boydan baş boyuna kadar tüm boylarda kuralar çekiliyor. Bugün öğleden sonra ön eleme güreşleri olacak. Başpehlivan baş altı ve büyük orta, cuma günü de küçük boylardan güreşler olacak ve pazar günü sonuçlanacak inşallah. Ben büyük orta boyunda iddialıyım. Çalıştık, bir yıl boyunca güreşler için hazırlandık. İnşallah Allah'ın dediği olacak. Allah'ın takdiri ile güreşmeye geldik"

"Yeni sistem çok güzel"

Antalya'dan Seçkin Taş şunları kaydetti:

"Bu sene de buraya çok hazırlandık. Allah nasip ederse kürsüyle ayrılmayı düşünüyoruz. Hocalarımız, ustalarımız sayesinde sıkı antrenmanlar yaparak, buraya gelebilmek için iyi mücadeleler verdik, buraya geldik. Bakacağız, yarın başlayacak inşallah. Yeni sistem çok güzel 64 pehlivandan başlıyor artık. Daha da çok kurumsallaştı güreş, başkanımız sağ olsun büyük destek veriyor."