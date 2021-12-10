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7 Bin aileye gıda kolisi - Son Dakika

7 Bin aileye gıda kolisi

10.12.2021 13:33
7 Bin aileye gıda kolisi

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü nedeniyle 7 bin aileye 7 bin gıda kolisi dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü nedeniyle 7 bin aileye 7 bin gıda kolisi dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Başkan Servet Ramazan, Gıda Bankası aracılığıyla Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "7 bin aileye 7 bin koli" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine destek verdiklerini ifade etti. Desteklerin dağıtımına başlandığını belirten Ramazan, "Başlattığımız yardım çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya her daim devam edeceğiz" ifadesini kullandı. - KİLİS

7 Bin aileye gıda kolisi

Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 7 Bin aileye gıda kolisi - Son Dakika


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