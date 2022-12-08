77 kiloluk kılıç balığını sırtladığı görüntüler balıkçıyı fenomen haline getirdi - Son Dakika
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77 kiloluk kılıç balığını sırtladığı görüntüler balıkçıyı fenomen haline getirdi

08.12.2022 08:02
77 kiloluk kılıç balığını sırtladığı görüntüler balıkçıyı fenomen haline getirdi

Ankara'da 2 metrelik devasa kılıç balığını kucağında dükkanına taşıdığı görüntüler balıkçı Ömer Kaptan'ı bir anda sosyal medyada ilgi odağı haline getirdi.

Ankara'da 2 metrelik devasa kılıç balığını kucağında dükkanına taşıdığı görüntüler balıkçı Ömer Kaptan'ı bir anda sosyal medyada ilgi odağı haline getirdi.
Başkent'te 28 yıldır balıkçılık işiyle uğraşan Ömer Kaptan, 3 gün önce balık almak için İzmir'e gitti. Kaptan, balık halinde aldığı dev kılıç balığını Ankara'ya getirdi. İşletmesine uğrayanlara hem balık satışı yapan hem de balıklarını dükkanının restoran kısmında servis eden Kaptan'ın kılıç balığını sokakta kucaklayarak taşıdığı görüntüler ise sosyal medyada büyük ilgi topladı. 77,5 kiloluk devasa balığı dükkanına taşıyan Kaptan'ın o görüntüleri dijital mecralarda çok sayıda etkileşim aldı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kılıç balığını sergi amaçlı tezgahında bulunduran Kaptan, daha sonra balığı parçalara ayırarak satacağını belirtti.
"Balığı gördüm ve çok beğendim"
Dükkanında İHA muhabirine konuşan Kaptan, "Ege Deniz'inde 77,5 kilogramlık kılıç balığı yakalanıp İzmir Buca Balık Hali'ne geliyor. Ben de oraya balık almaya gittiğimde bu balığı gördüm ve çok beğendim. Balığı firigofirik soğutucu arabamla Ankara'ya getirdim. Kılıç balığımız yaklaşık 2 metre 10 santim uzunluğunda" dedi.
"Sosyal medyadan kılıç balığını almak için iletişime geçiyorlar"
Kaptan, sosyal medyada paylaşılan videolardan dolayı balığın insanların ve restoran işletmecilerinin ilgi odağı olduğunu belirterek, "Gerek sosyal medyadan olsun gerekse cep telefonundan olsun kılıç balığını almak isteyenler benimle iletişime geçti. Biz şu anda sunumunu yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda restoranımızda satacağız. Kılıç balığının 'kılıç şiş' halinde pişirilmesi çok güzel olur. Kılıç külbastısı da çok güzel olur ve biz de kılıç balığını madalyon şeklinde kesip ızgarada pişirerek müşterilerimize sunuyoruz" diye konuştu.
"Büyük balıkları satmayı daha çok tercih ediyorum"
Boyut olarak küçük balık satmanın daha karlı olduğuna değinen Kaptan, "Genelde kılıç balıklarının ufak boylarını yakalamak yasaktır ama bu boydakiler tutulup satılabilir. Benim favorim büyük balıklardır. Tabii ki mevsimine göre değişir ama bu mevsimler büyük balık zamanı olduğu için büyük balık satmak tercihimdir. Büyük balıklarda en küçük olanları daha kazançlı oluyor ama örnek verebilecek olursak hamsideki kazanç miktarı bu tür büyük balıklarda yok" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel 77 kiloluk kılıç balığını sırtladığı görüntüler balıkçıyı fenomen haline getirdi - Son Dakika

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