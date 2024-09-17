8. Sultanbeyli Kitap Fuarı Başlıyor - Son Dakika
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8. Sultanbeyli Kitap Fuarı Başlıyor

8. Sultanbeyli Kitap Fuarı Başlıyor

Sultanbeyli Kitap Fuarı, 21 Eylül - 29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Onur konuğu olarak Prof. Dr. Sadettin Ökten'in katılacağı fuarda 80 yayınevi ve 150 yazar yer alacak. Etkinlikler arasında söyleşiler, imza günleri ve sürpriz hediyeler bulunacak.

17.09.2024 10:59  Güncelleme: 11:02
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8. Sultanbeyli Kitap Fuarı 21 Eylül'de başlıyor. Onur konuğu olarak Prof. Dr. Sadettin Ökten'in katılacağını açıklayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, " Türkiye'nin önde gelen 80 yayınevi, 150 yazar fuarımıza katılacak. Söyleşi, imza etkinlikleri ve sürpriz hediyelerle dolu dolu geçecek fuarımıza tüm kitapseverleri bekliyoruz" dedi.

Gelenekselleşen Sultanbeyli Kitap Fuarı 8'inci kez kapılarını açıyor. 21 Eylül ila 29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek kitap fuarı, Türkiye'nin önde gelen yayınevlerine ve yazarlarına ev sahipliği yapacak.

80 yayınevi, 150 yazar katılacak

Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenecek kitap fuarının onur konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu. Toplamda 150 yayınevinin yer alacağı fuara; Nurullah Genç, Kemal Sayar, İhsan Süreyya Sırma, İbrahim Tenekeci, Saliha Erdim, Hulki Cevizoğlu, Nedim Şener, Ayçin Kantoğlu, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Osman Eğin, Sibel Eraslan, Saadettin Acar, Altay Cem Meriç gibi önemli isimler katılacak. Ayrıca bu yazarlar söyleşi ve imza etkinliği de düzenleyecek.

"Sürpriz hediyelerimiz olacak"

Sultanbeyli Kitap Fuarının artık bir gelenek hüviyeti kazandığını vurgulayan Başkan Ali Tombaş, "Bu sene 8'incisi düzenlenecek kitap fuarımızı, çıtayı daha da yükselterek devam ettiriyoruz. Hepsi birbirinden değerli yazarlara ev sahipliği yapacağız. Sürpriz hediyelerimiz de olacak. İlçemize yakışan bir kültür iklimini hep birlikte yaşayacağız. Oku emrine sımsıkı sarılan bir medeniyetin mirasçıları olarak, inanıyorum ki fuarımıza büyük bir katılım olacak. Her yaştan vatandaşlarımızı 21-29 Eylül tarihleri arasında Sultanbeyli Kitap Fuarımıza bekliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 8. Sultanbeyli Kitap Fuarı Başlıyor - Son Dakika

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