80 Binde Devr-i Alem Parkı\'nda 23 Nisan coşkusu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da coşku dolu bir program ile kutladı. 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda gerçekleşen program, renkli etkinlikler ve çocukların büyük ilgisiyle adeta bir şenliğe dönüştü.

80 Binde Devr-i Alem Parkı'nın da ücretsiz hizmet verdiği etkinliklerde gün boyu parkı dolduran çocuklar eğlencenin tadını çıkardı. Meram Belediyesi tarafından organize edilen program, şişme oyun alanları, ahşap akıl oyunları, sportif parkurlar, atölyeler ve gösteri alanlarıyla çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. Programda Mehter Takımı Konseri'nden Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu'na, illüzyon gösterilerinden halk oyunlarına kadar pek çok kültürel ve eğlenceli etkinlik yer aldı, sürpriz yarışmalar ve hediye dağıtımları gerçekleştirildi.

"Çocuklarımızın hem bugününü hem yarınını güzelleştiriyoruz"

Gün boyu çocuklarla vakit geçiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, etkinlik coşkusunu çocuklar ve aileleriyle birlikte yaşadı. Çocuklarla oyunlar oynayan, aileleriyle sohbet eden Başkan Kavuş, gösterileri de yine onlarla birlikte izledi. Programda yaptığı konuşmada, 23 Nisan gibi en özel bayramda çocukların yüzündeki mutluluğu görmenin kendisi için tarifi çok zor bir sevinç kaynağı olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, "23 Nisan, sadece bir bayram değil; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmiş en özel gündür. Meram Belediyesi olarak çocuklarımızın hem bugününü hem de yarınını güzelleştirmek için çalışıyoruz. Onların daha iyi şartlarda, daha mutlu bir geleceğe ulaşmaları için var gücümüzle çaba gösteriyoruz. Bugün burada yaşanan coşku, bu çabanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi" diye konuştu.

Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği program, etkinlik alanlarıyla sadece çocuklara değil, ebeveynlere de keyifli anlar sundu. Aileler, 23 Nisan kutlamasının eğlencenin yanı sıra çocukların gelişimine katkı sunan ve aile bağlarını güçlendiren bir organizasyon olarak gördüklerini belirterek Meram Belediyesine teşekkür ettiler. - KONYA