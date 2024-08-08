92 Yaşındaki Ali Önder, Camilere Ücretsiz Minber ve Mihrap Yapıyor

Yerel

Sivas'ta hiçbir ücret almadan camilere minber, mihrap ile kürsü yapan ve 2022 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İyilik ödülü' alan 92 yaşındaki Ali Önder, hayat hikayesiyle dikkat çekiyor.

Sivas'ın Gürün İlçesine bağlı Suçatı Mahallesinde yaşayan 92 yaşındaki Ali Önder, yaklaşık 44 yıldır kendini iyiliğe adadı. Ceviz ağacı kerestesiyle ücret almadan yaptığı 29 minber, 8 mihrap ve 8 kürsü, Türkiye'nin farklı noktalarındaki camilerde yerini aldı. İlçesindeki birçok caminin yanı sıra talep gelen illere de yaptığı minberleri hediye eden Önder, 2022 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 'İyilik Ödülleri' programında ödüle layık görüldü. Her şeyi Allah rızası için yaptığını belirten Önder, "Yapacağın işi gece rüyanda görüyorsan başarırsın yoksa başaramazsın. Allah rızası için Allah'ın evlerine bir şeyler yaptım. Yaşım ilerlediği için 29'uncu minberi yaptım artık tamam diyorum" dedi.

"Allah rızası için yaptım"

Bir süre müteahhitlik yapan ve ardından marangozluk yapmaya başlayan Önder, "1987 de minber yapmaya başladım. Bu yaptığım minber beğenilmeye başladı. İş beğenilince bana da bir muhabbet geldi. 20 yıl müteahhitlik yaptım. Elimde 5-6 kamyon ceviz kerestesi vardı. Satmak istedim satamadım. Demek ki sebebi varmış. Zaman geçti müteahhitliği bıraktım. Yaşım da ilerledi. İbadullah Camisine minber yaptım, çok beğenildi. Kaymakam, Belediye Başkanı, Müftü geldi, istek çoğaldı. Türkiye'nin her yerinden istek gelmeye başladı. 29 minber, 8 kürsü ve 8 mihrap yaptım. Yaptığım minberlerin hiçbirinden para almadım. Bunların hepsini Allah rızası için yaptım. Bir tanesini yapmak yaklaşık üç buçuk ayımı alıyor. Yaşım ilerlediği için 29. Minberi yaptım artık tamam diyorum. Fakat yine de boş durmayacağım. Sağlığım için çalışıp sehpa gibi şeyler yapacağım. Eski Sivas Valisi Salih Ayhan 'başarının sırrı ne?' dedi. Yapacağın işi gece rüyanda görüyorsan başarırsın yoksa başaramazsın dedim" şeklinde konuştu.

"Ali sen ne zaman zengin olacaksın"

Zenginliğinin maddi zenginlik olmadığını belirten Önder, "1982'de hacca gittik. Orada bir hoca eşime 'Ali ileride çok zengin olacak' demiş. Eşimde bana söyledi. Mutlu olduk, keyiflendik. Döndük memlekete 3-5 sene geçti fakat Ali bir türlü zengin olmadı. Torunlarım dede sen ne zaman zengin olacaksın diye soruyor. Çocuklarım da soruyor. Aradan 10 sene geçti. Bende kendime 'Ali sen ne zaman zengin olacaksın' diye sormaya başladım. 18. Minberimi Trabzon'a göndermek için boyuyordum. Orada bana bir düşünce geldi. Bunun dörtte birini parayla hayır edemezsin ama bir Allah'ın kulu reva ederse 18 de yaparsın 20 de diye içimden geçirdim. O zaman anladım ki benim zenginliğim maddi zenginlik değilmiş. Allah rızası için Allah'ın evlerine bir şeyler yapmakmış. 29. olarak son yaptığım minberi de Gürün'de depremde zarar gören Şuğul Camisine göndereceğim" dedi. - SİVAS