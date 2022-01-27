AB, Çin'e karşı yasal süreç başlattı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Çin'in Litvanya'ya uyguladığı ayrımcı ekonomik kısıtlamaların ardından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yapısı içinde yasal süreç başlattığını duyurdu.

AB tarafından yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin Baltık ülkeleriyle olan ilişkisinin AB'nin ihracatını etkilediği ve Litvanya'ya yönelik ayrımcı ekonomik kısıtlamalar uyguladığı gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütü yapısı içinde dava açıldığı bildirildi. Avrupa Komisyonu, Çin'in Litvanya'ya uyguladığı kısıtlamalara dair kanıtlar olduğunu belirterek, Çin'in Litvanya mallarını gümrükten geçirmeyi reddetmesi, Litvanya'dan gelen ithalat başvurularını reddetmesi ve diğer AB ülkeleri dışında faaliyet gösteren Avrupalı şirketlerden Litvanya'yı tedarik zincirlerinden çıkarmaları için baskı yaptığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Bir DTÖ davası başlatmak, hafife aldığımız bir adım değil" diyerek, "Sorunu iki tarafın çözmesi için tekrarlanan başarısız girişimlerden sonra Çin ile DTÖ'nün anlaşmazlıkların çözümü için daha fazla bilgi edinebileceğimiz istişare talep etmekten başka bir yol görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"AB, tek pazarımızın bütünlüğünü tehdit ederek DTÖ kurallarını ihlal eden hamlelere karşı tek ve hızlı hareket etmeye kararlıdır" diyen Dombrovskis, "Tansiyonu azaltmak için diplomatik çabalarımızı paralel olarak sürdürüyoruz" diye konuştu.

AB, Çin tarafından 60 gün içinde olumlu bir geri dönüş olmadığı takdirde anlaşmazlık hakkında DTÖ'de panel kurulmasını talep edebilecek. Çin-Litvanya ilişkileri, Vilnius yönetiminin Tayvan'ın ülkesinde kendi adıyla temsilcilik kurmasına onay vermesinin ardından gerilmişti. Çin, Litvanya'daki büyükelçiliğini kapatmış ve Litvanya Büyükelçisini de sınır dışı etmişti. - BRÜKSEL