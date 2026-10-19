ABD büyükelçilikleri İran ve Husi tehdidiyle 12 ülkede güvenlik uyarısı yayımladı - Son Dakika
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ABD büyükelçilikleri İran ve Husi tehdidiyle 12 ülkede güvenlik uyarısı yayımladı

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ABD büyükelçilikleri, İran ve İran destekli Husilerden gelebilecek tehditlere işaret ederek Orta Doğu'daki 12 ülkede Amerikalılar için güvenlik uyarısı yayımladı. Uyarıda Amerikalılara uçuş iptalleri ve hava sahasının kapatılması gibi aksaklıklara hazırlıklı olmaları çağrısı yapıldı.

ABD büyükelçilikleri tarafından Orta Doğu'daki 12 ülkeyi kapsayacak şekilde İran ve Husileri gerekçe göstererek Orta Doğu'daki Amerikalılar için güvenlik uyarısı yayımlandı.

Orta Doğu'daki birçok ABD büyükelçiliği, İran veya Yemen'deki İran destekli Husilerden kaynaklanabilecek tehditlere işaret ederek, bölgedeki Amerikan vatandaşları için birbirinin aynısı güvenlik uyarıları yayımladı. Uyarı metninde, "İran ve İran destekli gruplar, ABD'nin yurt dışındaki misyonlarını ya da dünya genelindeki ABD ve Amerikalılarla bağlantılı yerleri hedef alabilir" denildi. Amerikalılara olası uçuş iptalleri, hava sahasının kapatılması ve seyahat aksaklıklarına karşı hazırlıklı olmaları ve karmaşık güvenlik ortamı nedeniyle daha dikkatli davranmaları çağrısında bulunuldu. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik devam eden saldırılarına değinilen uyarıda, çatışmanın mevcut bölgenin ötesine hızla tırmanabileceği belirtildi.

Yayınlanan uyarı metninin Körfez Arap ülkeleri, Ürdün, Irak, Suriye, Lübnan, İsrail, Yemen ve İran dahil Orta Doğu'daki 12 ülkeyi kapsıyor.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriOrta DoğuGüvenlikGüncelDünyaYerelİranSon Dakika

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