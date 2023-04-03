ABD, Güney Kore ve Japonya'dan ortak askeri tatbikat - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, Güney Kore ve Japonya'dan ortak askeri tatbikat

03.04.2023 10:11
ABD, Güney Kore ve Japonya'dan ortak askeri tatbikat

ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılığı güçlendirmek üzere ortak deniz tatbikatına başladı.

ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılığı güçlendirmek üzere ortak deniz tatbikatına başladı.

Kuzey Kore'nin ardı ardına gerçekleştirdiği silah testleri Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırırken, ABD, Güney Kore ve Japonya'dan yeni bir savunma hamlesi geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 ülkenin Kuzey Kore'ye yönelik caydırıcılığı güçlendirmek üzere Jeju Adası açıklarındaki uluslararası sularda ortak deniz tatbikatına başladığı kaydedildi. ABD'ye ait nükleer enerjili Nimitz uçak gemisinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın, denizaltından fırlatılan balistik füzeler ve diğer su altı güvenlik tehditlerine karşı koyma yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediği belirtilirken, 2 günlük tatbikatta düşman denizaltılarını takip ve izleme senaryolarının işleneceği öğrenildi.

Pyongyang sualtı nükleer saldırı aracını denemişti

Kuzey Kore geçen ay "su altı patlaması yoluyla büyük ölçekli bir radyoaktif tsunamiyi tetikleyerek düşmanın donanmasını ve ana limanlarını yok etmeyi" hedefleyen insansız sualtı nükleer saldırı aracının başarılı bir şekilde test edildiğini duyurmuş, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ise ülkesinin geliştirdiği nükleer savaş başlıkları ile kameraların karşısına geçerek dünyaya meydan okumuştu. - SEUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Güney Kore, ABD ve Japonya'dan ortak denizaltı karşıtı tatbikat Güney Kore, ABD ve Japonya'dan ortak denizaltı karşıtı tatbikat Çin'den Japonya'ya, ABD'nin çip kısıtlamaları için, 'kötünün yanında olmayın' mesajı Çin'den Japonya'ya, ABD'nin çip kısıtlamaları için, 'kötünün yanında olmayın' mesajı

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Japonya, Kore, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD, Güney Kore ve Japonya'dan ortak askeri tatbikat - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Oyuncu Ali Sürmeli, 14 Mayıs'ta oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğini açıkladı
10:25 Oyuncu Ali Sürmeli "Oyumu açıkça ilan ediyorum" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini duyurdu
10:28 Rıdvan Dilmen'den tarihe geçen derbi sonrası dikkat çeken kehanet! Fenerbahçe'nin ligi bitireceği sırayı duyurdu
10:22 Rıdvan Dilmen'den tarihi derbi sonrası çok konuşulacak Fenerbahçe kehaneti! Ligi bitireceği sırayı işaret etti
10:21 Bakan Akar, sınırın yasa dışı geçiş için kullanılması iddialarını yanıtladı: Başka ülkelerde çekilen görüntülerle siyaset yapılmaktadır
10:15 Son Dakika! Bakan Akar'dan sınırdan yasa dışı geçiş iddialarına yanıt: Başka ülkelerde çekilen görüntülerle siyaset yapılmaktadır
10:15 Vedat Milor, "Herkesin iyiliği için" sözleriyle Muharrem İnce'yi engelledi
10:09 Ünlü gurme Vedat Milor, "Herkesin iyiliği için" diyerek Muharrem İnce'yi engelledi
10:12 Yalı Çapkını'ndan Kızılcık Şerbeti'ne destek! Dizi oyuncuları peş peşe paylaşımda bulundu
10:06 Yalı Çapkını dizisinin oyuncularından RTÜK'ün ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'ne destek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2023 10:39:07. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, Güney Kore ve Japonya'dan ortak askeri tatbikat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement