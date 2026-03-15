ABD, İran'ı Hedef Alan Saldırılara Dair Yeni Görüntüleri Yayınladı

15.03.2026 07:06
ABD ordusundan, İran'a gerçekleştirilen saldırılar ile ilgili yeni açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ı hedef alan saldırıların yeni görüntülerini yayınlayarak, "ABD güçleri, İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmaya devam ediyor. ABD kuvvetlerinin saldırıları öngörülemez, dinamik ve belirleyici olmayı sürdürüyor" açıklamasında bulundu. Yayınlanan görüntülerde, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların askeri üsler ile uçak gemilerinden havalandığı ve rejimine ait çok sayıda hedefin hava saldırıları ile imha edildiği görüldü. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Yerel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta 16. gün İran “Netanyahu öldürülecek“ dedi, Trump’tan Hark Adası için olay sözler geldi
Trump’tan Mücteba Hamaney’e çağrı: Eğer hayattaysan teslim ol
Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski’den görüşme talebinde bulundu
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı
7 yıl sonra bir ilk ABD bayrağı yeniden göndere çekildi
İran’dan ABD’ye ağır suçlama: En ölümcül silahlarını çalıp komşu ülkelerini vurmuşlar
