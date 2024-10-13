ABD, İsrail'e THAAD Bataryası Gönderiyor

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ABD Savunma Bakanlığı, dün iddia edilen " Washington, İsrail'e THAAD hava savunma bataryası konuşlandıracak" haberini doğrulayarak, "Başkan'ın (Joe Biden) talimatı üzerine Bakan Austin, İsrail'in hava savunmasını güçlendirmeye yardımcı olmak üzere THAAD bataryasının ve ilgili ABD askeri personelinin İsrail'e konuşlandırılmasına izin verdi" dedi.

ABD, İsrail medyasının dün ortaya attığı "ABD, İsrail'e THAAD hava savunma bataryası konuşlandıracak" haberini doğruladı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başkan'ın (Joe Biden) talimatı üzerine Savunma Bakanı Llyod Austin, İran'ın benzeri görülmemiş saldırılarının ardından İsrail'in hava savunmasını güçlendirmeye yardımcı olmak üzere bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) bataryasının ve ilgili ABD askeri personelinin İsrail'e konuşlandırılmasına izin verdi. THAAD bataryası İsrail'in entegre hava savunma sistemini güçlendirecektir" denildi.

Açıklamada, "Bu, ABD ordusunun İsrail'in savunmasını desteklemek ve Amerikalıları İran ve İran'a bağlı milislerin saldırılarından korumak için son aylarda yaptığı daha geniş çaplı düzenlemelerin bir parçasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Patriot sistemini tamamlayıcı bir sistem olarak kabul edilen THAAD hava savunma bataryası, 6 adet kamyona monteli fırlatıcı, 48 adet önleyici, telsiz ve radar ekipmanından oluşurken, 95 askerin görev yapmasını gerektiriyor. Daha geniş bir alanı savunabilen THAAD, hedefleri 150-200 kilometre mesafeden vurabiliyor. - WASHINGTON