Acımasızlar Çetesi Çöktü - Son Dakika
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Yerel

Acımasızlar Çetesi Çöktü

İzmir'de 'Acımasızlar' çetesi, şikayet edenleri alıkoyup darbederek yakalandı.

03.05.2025 20:09
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'Acımasızlar' çetesine polis acımadı

İZMİR - İzmir'de kendilerini 'Acımasızlar' diye tanıtan ve kendilerini şikayet eden vatandaşları alıkoyup darbeden, videoya çekip paralarını gasbeden, evlerine molotof atan ve adreslerini kurşunlayan suç örgütü çökertildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, Teknik Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini 'Acımasızlar' diye tanıtan suç örgütünü belirledi. Şebekenin sözde 'uyuşturucuya savaş açtık' söylemiyle gezdiğini ancak uyuşturucu da dahil bir çok suçtan kayıtları bulunan; A.Y., E.K., B.İ.Y., Ö.D., A.C.K., E.Y., A.A., E.K., P.Y., B.Ö., E.B. ve İ.K. isimli 12 şüphelinin uyuşturucu da dahil bir çok suçtan kayıtları bulunduğu, kendilerini şikayet edenleri alıkoyup darbettiğini, videoya çekip paralarını gasbettiğini, evlerine molotof attığını ve adreslerini kurşunladığını belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlatan ekipler, 29 Mayıs günü gerçekleştirilen eş zamanlı baskında 12 şüpheliden 10'unu yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Yerel, Polis, İzmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Acımasızlar Çetesi Çöktü - Son Dakika

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