Adana\'da 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Adana'da coşkuyla kutlandı. Törene katılan küçük çocuklar, babaların omzuna çıkıp töreni izledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen tören ve etkinlikler ile coşkuyla kutlandı. Çocuklardan oluşan halk oyunları ekibinin gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi.

Programda konuşan Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen günün büyük bir şan ve şerefle kutlandığını belirtti.

Törene, kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törene katılan küçük çocuklar, babaların omzunda töreni izledi. - ADANA