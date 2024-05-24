Adana'da 'Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İş Birliği' Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Adana'da 'Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İş Birliği' Protokolü İmzalandı

Adana\'da \'Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İş Birliği\' Protokolü İmzalandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan 'Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İş Birliği Protokolü' imza töreni, Vali Yavuz Selim Köşger'in katılımıyla gerçekleştirildi. Protokol, dezenformasyonla mücadele ederek gençlerin bilinçlenmesini ve sorumlu medya okuyucusu olmalarını hedefliyor.

24.05.2024 11:07
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Adana'da, 'Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İş Birliği' protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İş Birliği Protokolü" imza töreni, Vali Yavuz Selim Köşger'in katılımıyla gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzmanı Ümmühan Yücel'in katıldığı törende konuşan Vali Köşger, dezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyaya en fazla maruz kalan gençleri, farklı öğrenme yöntemlerini bir arada kullanarak bilgilendirmek ve toplumun genelinde nasıl daha sorumlu medya okuyucusu ve sosyal medya kullanıcısı olunacağı konusunda farkındalık uyandırmak, dijital mecrada dezenformasyon ile mücadele etmek amacıyla hazırlanan 'Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimleri Projesi' çerçevesinde atılan imzaların hayırlı olmasını diledi.

Proje ile yeni medya ortamında karşılaşılan bilginin doğruluğunu sorgulaması amaçlanıyor

Proje sayesinde yeni medya ortamında maruz kalınan bilgileri sorgulama yeteneğinin geliştirilmesi, maruz kalınan bilginin doğruluğu veya yanlışlığının sorgulanmasının hedeflendiğini aktaran Vali Köşger, çok önemli bir protokole imza attıklarını söyledi. Dezenformasyonun çağın sıkıntılarından biri olduğunu belirten Vali Köşger, İletişim Başkanlığının bu konudaki gayretlerini takdir ettiklerini, protokolle taşrada valiliklerin, kurumlar düzeyinde iş birliği içerisinde dezenformasyonla mücadele edeceğini dile getirdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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