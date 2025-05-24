Adana'da Futbol Turnuvasında Evlilik Yıldönümü Kutlaması

Adana'da Süper Lig heyecanını aratmayan mahalleler arası Kurtuluş Futbol Turnuvası'na katılan öğretmen Veli Karadeniz, 10. evlilik yıldönümünü sahada eşi ile kutladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Veli Karadeniz'in belediyenin düzenlediği turnuvadaki maçı evlilik yıl dönümüne denk geldi. Karadeniz, maçta sahaya takım arkadaşları ile "Birlikte evlilik yıl dönümüz kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı. İki çocuk babası olan Karadeniz, eşine hazırladığı süprizle büyük alkış aldı.

"Futbola ve eşime aşığım"

Sahaya eşine hazırladığı evliliklerinin 10. yıl kutlama pankartı ile çıkan Veli Karadeniz, "10. evlilik yıl dönümüz. Eşim futbola ve kendine olan aşkımı bilir. Ben böyle bir karar verdim, arkadaşlarım da destek oldu. Kendisini de, futbolu da çok seviyorum. Maça gelmek zorundaydım. 10. yılımıza özel bir hediye hazırlamak istedim" dedi.

"Benim için özel bir anı oldu"

Eşinin hediyesi ile mutlu olduğunu aktaran hemşire Özlem Karadeniz ise, "10. evlilik yıl dönümümüzdü. Benim için güzel bir anı oldu. Eşimin futbol sevgisini bildiğim için ben de yanında olmak istedim, eşimi bir tercih yapmak zorunda bırakmadım. Bizce mutlu evliliğin sırrı eşlerin birbirine olan sevgisi ve saygısı diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, turnuvanın ilginç ve güzel anlara ev sahipliği yaptığını ifade ederek, kardeşliğin, mahalleler arası kaynaşmanın pekiştiği dostluk maçlarının gerçekleştiğini söyledi.

Kozan Belediyesi Spor sorumlusu Ersan Bozkurt ise, turnuvada kardeşliğin, dostluğun ortaya çıktığını ve Süper Lig heyecanı yaşandığını söyledi. - ADANA