Adana\'da İsrail Protestosu

Adana'da ABD Konsolosluğu önünde toplanan grup, İsrail'in Gazze'ye saldırmasını protesto etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırmasının ardından Adanalı vatandaşlar soluğu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) konsolosluğu önünde aldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan protesto sloganlarla devam etti. Yaklaşık 150 kişilik grup konsolosluk önünde İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ni protesto etti. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise konsolosluk önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. - ADANA