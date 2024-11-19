Adana'da Kaldırım İşgali Denetimi - Son Dakika
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Adana'da Kaldırım İşgali Denetimi

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, esnafın haklarını korumak ve vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla Mirzaçelebi Mahallesi'nde kaldırım işgalleri ve ruhsat kontrolleri yaptı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

19.11.2024 12:37
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Adana'da Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kanunlara uygun faaliyetlerini sürdüren esnafın hakkını korumak, vatandaşın huzurlu ve daha rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi adına kaldırım işgali denetimi yaptı.

Sabah saatlerinde denetime başlayan ekipler, yaya hareketliliğinin yoğun olduğu ve şikayetlerin arttığı Mirzaçelebi Mahallesi ve çevresinde çalışmalarını sürdürdü. Kaldırım işgalleri ve ruhsat kontrollerinin yapıldığı denetimlerde tespit edilen olumsuzluklar ortadan kaldırıldı. Zabıta ekipleri daha sonra kurallara uymaları konusunda esnafı uyardı.

Vatandaşların sağlığını ve güvenliğini korumak adına denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği, yoğun şikayetlerin geldiği Mirzaçelebi Mahallesi ve çevresinde sıkı bir denetim gerçekleştirileceği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Kaldırım İşgali Denetimi - Son Dakika

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