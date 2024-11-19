Adilcevaz'da Kar Zorluk Yarattı - Son Dakika
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Adilcevaz'da Kar Zorluk Yarattı

Adilcevaz\'da Kar Zorluk Yarattı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kar yağışı besicilere zorluk yaşatıyor, hayvanlar meraya bırakılmalı.

19.11.2024 11:20
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı yerleşim yerlerindeki besicilere zor anlar yaşattı.

Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı eteklerindeki 2650 rakımlı Sütey Yaylası bölgesinde yaşayan hayvan sahiplerinin kar yağışıyla zorlu mesaileri de başladı. Cihangir Köyü Muhtarı Faik Karayılan, gece yağan kar yağışının kendilerini etkilediğini belirterek, "Konumumuz rakım olarak yüksek, bundan dolayı bu bölgeye de kış mevsimi erken geliyor. Her zorluğa rağmen hayvanlarımızı meraya bırakmamız gerekiyor. Çünkü burada metrelerce kar yağıyor. Eğer şimdiden hayvanlarımızı içeride beslemeye başlarsak, ne ot ne saman ne de yem yeter" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adilcevaz'da Kar Zorluk Yarattı - Son Dakika

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