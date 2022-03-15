Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Takımı Türkiye 4.'sü oldu - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Takımı Türkiye 4.'sü oldu

15.03.2022 16:23
Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Takımı Türkiye 4.'sü oldu

Mersin'de düzenlenen İşitme Engelliler Süper Lig Türkiye Finallerinde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, turnuvayı 4. olarak tamamladı.

Mersin'de düzenlenen İşitme Engelliler Süper Lig Türkiye Finallerinde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, turnuvayı 4. olarak tamamladı.

Süper Lig şampiyonluğu hedefiyle turnuvaya katılan ancak ilk 8 takım arasına girerek yarı finale kadar çıkma başarı göstermesine rağmen, finallerde istediği sonuçları alamayarak 4. olan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, kente kupayla döndü.

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım, şampiyonluk hedefiyle katıldıkları turnuvada önemli takımlara rağmen 4.'lükle yetindiklerini söyleyerek, bu anlamda her zaman destekçileri olan ve başarılarında büyük katkısı olduğunu söyledikleri Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise İşitme Engelliler Futbol Takımını elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Takımı Türkiye 4.'sü oldu - Son Dakika


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