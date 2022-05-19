Adıyaman'da 19 Mayıs kutlandı - Son Dakika
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Adıyaman'da 19 Mayıs kutlandı

19.05.2022 13:49
Adıyaman'da 19 Mayıs kutlandı

Adıyaman'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Adıyaman'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce organize edilen etkinlik, Adıyaman Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunum ile başladı.

Etkinlik daha sonra Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda sporcu ile vatandaşların katılımıyla Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonunda devam etti. Program öncesinde çeşitli spor turnuvalarında derece elde eden sporculara il protokolü tarafından başarı belgeleri takdim edildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, "19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü kurtuluş ateşine yandığı aydınlık bir geleceğin olacağının kuvvetlendiği günün adıdır. Türkiye cumhuriyetini çağdaş medeniyetler seviyesine çıkartmak, bizden sonraki nesillere teslim etmektir. Gençler cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. 19 Mayıs bu milletin yeniden dirilişi, özgürlüğe ve bağımsızlığa atılan ilk adımdır" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, "Bu vatan topraklarının çizgileri kolay belirlenmedi. Bu bayrak kolay dalgalanmadı. Öyle bir süreçten geçildi ki ölüm, kalım savaşıydı. 19 Mayıs mutluluğun başlangıcıydı. Ben bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise yapmış olduğu konuşmada, "19 Mayıs bağımsızlık aşkıdır. Bu aşkı içinde taşıyan, bu ulusu bağımsız yaşatmak zorundayız diyen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Sevgili gençler, sizler çok büyük sorumluluk altındasınız. Bu ülke, bu vatan, kolay kurtarılmadı. Bu devlet kanla kuruldu, şehitlerin kanı üzerinde bu bayrak dalgalanıyor. İşte bu sorumlulukla davranacaksınız ve ileriye bu düşüncelerle, bu duygularla yürüyeceksiniz. Bizler sadece beşeri ilimlerde değil, sporda ve sanatta da toplumun her alanında da başarılı gençler istiyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sporcular, kendi branşlarında bir birinden farklı gösteriler sundu. Sporcuların yapmış olduğu gösteriler büyük beğeni aldı. - ADIYAMAN

Adıyaman'da 19 Mayıs kutlandı
Adıyaman'da 19 Mayıs kutlandı
Adıyaman'da 19 Mayıs kutlandı
Adıyaman'da 19 Mayıs kutlandı
Adıyaman'da 19 Mayıs kutlandı

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bursa'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı Bursa'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Kaynak: İHA

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