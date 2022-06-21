Adıyaman'da müteahhitler birlik kurdu - Son Dakika
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Adıyaman'da müteahhitler birlik kurdu

21.06.2022 15:44
Adıyaman'da müteahhitler birlik kurdu

Adıyaman Müteahhitler Birliği kurularak ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Adıyaman Müteahhitler Birliği kurularak ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ekonomik lokomotifi olan inşaat sektörünün Adıyaman'da ki önemli yatırımcılarının bir araya gelerek oluşturdukları Adıyaman Müteahhitler Birliği ilk toplantısını Perre Uygulama Otelinde gerçekleştirdi.

Toplantıda Adıyaman'da ki inşaat sektörünün sorunları ve artan inşaat maliyetlerinin tüketiciye yansımaması için alınacak tedbirler konuşuldu.

Toplantıda söz alan Birlik Başkanı Mehmet Fatih Çiçek ve Başkan Yardımcısı Emircan Alsan sektörün Adıyaman açısından ekonomik değeri hakkında üyelerini bilgilendirdi.

Birlik Başkanı Mehmet Fatih Çiçek yaklaşık 200 sektörü ve onlara bağlı kolları finanse eden inşaat sektörünün ilin kalkınmasındaki ekonomik değerini tablo halinde sundu. Önümüzdeki aylarda oluşacak fiyat dalgalanmalarından sektör temsilcilerinin etkilenmemesi için alınması gereken tedbirler konuşuldu.

Başkan Yardımcısı Emircan Alsan üretilen konutların tüketiciye maliyetinin önümüzdeki aylarda yansımaması için müşteri bilgilendirilmesini ivedili yapılması gerektiğini yılsonuna kadar konut fiyatlarının yüzde 30 oranında artış olacağını belirterek kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.

Dilek ve temennilerinin konuşulduğu toplantıda görüşülen konuların sektör paydaşlarıyla rapor halinde paylaşılma kararı alındı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Mehmet Fatih, Adıyaman, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da müteahhitler birlik kurdu - Son Dakika

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