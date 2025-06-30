Adıyaman\'da Ruhsat Süreci Sona Erdi

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan bina ve iş yerlerinin yerine yapılacak yeni yapıların ruhsat başvuruları için tanınan süre bugün saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

Depremzede vatandaşların konut ve iş yerlerini kendi yerinde yeniden inşa etmesini amaçlayan yerinde dönüşüm programında son tarih 30 Haziran 2025 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda, 1 Ocak-30 Haziran 2025 tarihleri arasında toplam 25 bin bağımsız bölüm için 1.578 ruhsat düzenlendi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle geçen 6 aylık süreçte, yapı kontrol müdürlüğü personelleri başvuruların zamanında sonuçlandırılması için özverili bir çalışma yürüttü. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte, Adıyaman'da depremin izlerini silme ve kenti yeniden ayağa kaldırma hedefinde önemli bir aşama kaydedilmiş oldu.

Yetkililer, ruhsat süreçlerinin ardından inşa faaliyetlerinin hızlanarak devam edeceğini ve şehrin yeniden yapılanma sürecinde önemli bir ivme kazanılacağını belirtti. - ADIYAMAN