Adıyaman'da Trafik Bilgilendirme Faaliyeti - Son Dakika
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Adıyaman'da Trafik Bilgilendirme Faaliyeti

Adıyaman\'da Trafik Bilgilendirme Faaliyeti

Adıyaman'da otobüs terminalinde emniyet kemeri ve trafik kuralları üzerine bilgilendirme yapıldı.

18.11.2024 13:57
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Adıyaman'da otobüs terminalinde trafik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Düzenleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ara tatil döneminin sona ermesi nedeniyle artan kara yolu seyahatlerinde emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarının önemine dikkat çekmek için otobüs terminalinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Terminalde yolculuğa hazırlanan otobüslerde bulunan yolcu ve sürücülere yönelik yapılan çalışmalarda, emniyet kemerinin hayati önemi vurgulandı. Trafik ekipleri, seyahat esnasında trafik kurallarına uyulmasının can ve mal güvenliği açısından ne kadar kritik olduğuna dair yolcuları bilgilendirdi.

Ekipler ayrıca sürücülere, uzun yolculuklarda dikkat dağınıklığını önlemek için molalar verilmesi gerektiğini hatırlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Trafik Bilgilendirme Faaliyeti - Son Dakika

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