Adıyaman Gölbaşı ilçesinde şehirlerarası karayolunun şehiriçi bölümünün yapımına başlandı - Son Dakika
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Adıyaman Gölbaşı ilçesinde şehirlerarası karayolunun şehiriçi bölümünün yapımına başlandı

Adıyaman Gölbaşı ilçesinde şehirlerarası karayolunun şehiriçi bölümünün yapımına başlandı

Gölbaşı ilçesinde yatırım programında olan 2 kilometrelik şehir içi karayolunun yapım çalışmaları başladı. Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

18.08.2024 10:50
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Adıyaman Gölbaşı ilçesinde şehirlerarası karayolunun şehiriçi bölümünün yapımına başlandı.

Gölbaşı ilçesinde yatırım programında olan 2 kilometrelik şehir içi karayolunun yapım çalışmaları başladı. Bu kapsamda Kahramanmaraş- Malatya istikameti olan ilçe merkezinden Kahramanmaraş istikametine doğru İstasyon kavşak ile sanayi girişine kadar yaklaşık 2 kilometre olan anayolun Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından iş makineleri ile karayolu kazılmaya başladı. Trafik akışı ise tek şeritten veriliyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Gölbaşı ilçesinde şehirlerarası karayolunun şehiriçi bölümünün yapımına başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Gölbaşı ilçesinde şehirlerarası karayolunun şehiriçi bölümünün yapımına başlandı - Son Dakika
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