Adıyaman-Gölbaşı Karayolu'nda Aydınlatma Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
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Adıyaman-Gölbaşı Karayolu'nda Aydınlatma Çalışmaları Başlıyor

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu\'nda Aydınlatma Çalışmaları Başlıyor

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımı kavşağında yaşanan trafik kazaları sonrası, aydınlatma çalışması için ihale tamamlandı. Milletvekili Hüseyin Özhan, çalışmaların 10 gün içinde başlayacağını duyurdu.

16.01.2025 15:50  Güncelleme: 15:52
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Adıyaman'da bir çok kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiği bir çok kişinin ise yaralandığı Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımı kavşağında aydınlatma yapılacak.

Bir çok ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının yaşandığı Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımı kavşağına gelen Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan ve beraberindeki heyet burada incelemelerde bulundu. Milletvekili Hüseyin Özhan yolun aydınlatılması için ihale tamamlandığını, çalışmalar 10 gün içinde başlayacağını söyledi.

Milletvekili Hüseyin Özhan, "Bu süreçte, buranın aydınlatılması ve özellikle bu kavşağa bir çözüm üretilmesi hususunda artık bekleyecek zamanımız kalmadı. Aydınlatma yapılır, cep düzenlemesi olur, belki üst geçit veya battı-çıktı gibi bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Buranın aydınlatma konusu çok önemliydi. Özellikle şehirlerarası otobüsleri kullanarak Besni'ye gelen vatandaşlarımızın burada bekleme yaptıklarında ortamın ne kadar karanlık ve ıssız olduğunu gözlemleme fırsatımız oldu. Aydınlatma çalışması tamamlandıktan sonra yolcuların bekleyecekleri güvenli alanları da Besni Belediyemiz inşallah yapacak. Şunu da müjdeleyeyim 10 gün içerisinde müteahhit firmanın aydınlatma işlemlerine başlayacağının sözünü aldık. Bununla beraber Karayolları Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlüğü ile de görüştük. Bölge, buraya çözüm üretmek adına gerekli talimatları aldı ve ivedilikle çalışmaları sürdürüyor. Aydınlatma yapacak firma ile Karayolları Bölge Müdürlüğü istişare ederek aydınlatmanın hangi noktada ve nasıl yapılacağı konusunda hemfikir olacak. İnşallah, toplamda bir ay içerisinde aydınlatma çalışması ile bu sorunu çözeceğimizi umuyorum. Aydınlatma tamamlandıktan sonra Karayolları Bölge Müdürlüğü de buraya yönelik bir çözüm üretecek. İnşallah bundan sonra bu tür acıları yaşamayız diye ümit ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman-Gölbaşı Karayolu'nda Aydınlatma Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika

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