Adıyaman\'ın Gölbaşı Belediyesi Milli Maç İçin Dev Ekran Kuruyor

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Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi milli maç için 15 Temmuz Demokrasi Meydanına dev televizyon ekranı kuruyor.

Gölbaşı Belediyesi EURO 2024 Türkiye- Avusturya maçında tek yürek olmak için İlçe halkını hep birlikte dev ekranda maç izlemeye davet etti. EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 yenen milli takım, bugün Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Milli takım, Avusturya ile çeyrek finale çıkmak için mücadele verecek.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Çeyrek finale giden bu yolda tüm halkımızı bu heyecanı hep birlikte yaşamak için 15 Temmuz demokrasi Meydanına Türk bayrağı ile birlikte davet ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN