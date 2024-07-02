Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Milli Maç İçin Dev Ekran Kuruyor - Son Dakika
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Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Milli Maç İçin Dev Ekran Kuruyor

Adıyaman\'ın Gölbaşı Belediyesi Milli Maç İçin Dev Ekran Kuruyor

Gölbaşı Belediyesi, EURO 2024 Türkiye-Avusturya maçını izlemek için İlçe halkını dev ekranda bir araya getiriyor. Milli takımın çeyrek finale çıkmak için mücadele edeceği maç, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Türk bayrağı eşliğinde izlenecek.

02.07.2024 14:34  Güncelleme: 14:35
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Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi milli maç için 15 Temmuz Demokrasi Meydanına dev televizyon ekranı kuruyor.

Gölbaşı Belediyesi EURO 2024 Türkiye- Avusturya maçında tek yürek olmak için İlçe halkını hep birlikte dev ekranda maç izlemeye davet etti. EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 yenen milli takım, bugün Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Milli takım, Avusturya ile çeyrek finale çıkmak için mücadele verecek.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Çeyrek finale giden bu yolda tüm halkımızı bu heyecanı hep birlikte yaşamak için 15 Temmuz demokrasi Meydanına Türk bayrağı ile birlikte davet ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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