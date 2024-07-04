Adıyaman Ulu Cami'de Restorasyon Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman Ulu Cami'de Restorasyon Çalışmaları Başladı

6 Şubat depreminde yıkılan Adıyaman Ulu Cami'de restorasyon çalışmaları kapsamında ayakta kalan duvardaki taşlar tek tek numaralandırılarak söküm işlemine başlandı. Restorasyon sürecinde caminin zemin etütleri tamamlandı, taşlar ayrıştırıldı ve numaralandırıldı. Gelecek nesillere dijital olarak aktarılması için röleve projesi çıkartıldı ve yapının performans analizi yapıldı. Restorasyon sonrasında kuvvetli olan taşlar tekrar kullanılacak.

04.07.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat depreminde yıkılan Adıyaman Ulu Cami'de restorasyon çalışmaları kapsamında ayakta kalan duvardaki taşlar tek tek numaralandırılarak söküm işlemine başlandı.

6 Şubat depreminde yan taraftaki binanın üzerine devrilmesi sonucu yıkılan Adıyaman Ulu Cami'de restorasyon çalışması sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tescilli eserlerinden birisi olan Adıyaman Ulu Cami'de ilk aşamada, bilim kurulu kararı ile yapıdaki kültür taşları molozdan ayrıştırıldı. Ayrıştırılan taşlardan özellikli olanlar belirlendi.

Molozların temizlenmesi ve ayrıştırma işleminin ardından caminin gelecek nesillere dijital olarak aktarılması adına röleve projesi çıkartıldı. Yeniden inşa edilecek olan caminin zemin etütleri ve sondajları tamamlandı. Geoteknik ve statik raporlar hazırlandı. Daha sonra yapının performans analizine, yapı dayanımına ait geoteknik raporlar oluşturularak ve yapının ayakta kalan kısımlarında ki taşların söküm aşamasına geçirildi.

Yapıdaki tüm taşlar yatay, dikey ve yönü belirtilerek tek tek numaralandırıldı. Numaralandırılan taşlar daha sonra cami inşaatında kullanılacak.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, "Caminin bu tür afetlerden zarar görmemesi adına zemin etütleri ve sondaj çalışmaları tamamlandı. Bu tamamlanan çalışmalardan sonra geoteknik ve statik raporlar ortaya çıkartıldı. Daha sonrası ise yapının performans analizine ve yapı dayanımına ait geoteknik raporlar oluşturuldu ve söküm aşamasına geçildi. Söküm aşamasında bizler Adıyaman Ulu Cami'nin her çakıl taşını, her taşını değerlendirme aşamasında ve yeni nesillere aktarılması yönünde çalışmalara başlıyoruz. Her taş numaralandırılarak yapının yatay sıra numarası, dikey sıra numarası, cephe numarası ve nitelik türü bu taşların üzerine işlenerek, birer birer bu taşlar sökülerek söküm alanlarına taşınıyor. Daha sonra ki ileriki zamanlarda bu taşlardan statik olarak kuvvetli olanlar tekrar değerlendirilerek bu cami inşaatımızda tekrar kullanılacak" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Cami, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Ulu Cami'de Restorasyon Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Kremlin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız
11:10 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi UEFA’dan skandal hareket Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket
10:08 Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan’ın bana söylediklerini anlatacağım Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım
09:37 Belediyede ahlaksız teklif Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
08:57 3,6 milyon emekliye kötü haber Enflasyondan daha düşük zam alacaklar 3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar
11:25 Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu
11:06 Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
09:56 Evin altında yuvalanmış ’’Gizemli varlık’’ mahalleyi ayağa kaldırdı Evin altında yuvalanmış ''Gizemli varlık'' mahalleyi ayağa kaldırdı
09:30 Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu Peki nedir bu Bozkurt işareti Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu! Peki nedir bu Bozkurt işareti?
09:17 Seren Serengil’in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti İçişleri Bakanı’na çağrı yapıyorlar Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar
09:08 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Yüksek, Kenan Yıldız’a küfretmiş Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Yüksek, Kenan Yıldız'a küfretmiş
09:07 Kamp alanını yerle bir eden hortum Doğal afetin faturası tam 1 milyon TL oldu Kamp alanını yerle bir eden hortum! Doğal afetin faturası tam 1 milyon TL oldu
08:44 Cenk Tosun’dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye olay hareket Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 11:45:54. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Ulu Cami'de Restorasyon Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement