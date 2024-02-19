Adıyaman Üniversitesi Öğrencisi Emrah Yaşar Üniversitelerarası Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Adıyaman Üniversitesi Öğrencisi Emrah Yaşar Üniversitelerarası Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı

Adıyaman Üniversitesi Öğrencisi Emrah Yaşar Üniversitelerarası Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı

Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Emrah Yaşar, Mersin'de düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 91 kilo kategorisinde altın madalya kazandı. Yaşar, güçlü rakiplerini mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı. Daha önce 15 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa şampiyonluğu, 1 İslami olimpiyatlar şampiyonluğu ve 3 dünya kupası şampiyonluğu elde eden Yaşar, Adıyaman Üniversitesini gururla temsil ettiğini belirtti. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Yaşar'ı tebrik ederek sonraki müsabakalar için başarılar diledi.

19.02.2024 15:40
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Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Emrah Yaşar, Mersin'de düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye Kick Boks Şampiyonası 91 kilo kategorisinde altın madalya kazandı.

Emrah Yaşar, ilk defa katılım gösterdiği şampiyonada güçlü rakiplerini mağlup ederek, önemli bir başarının altına imza attı. 5 Yılda 15 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa şampiyonluğu, 1 İslami olimpiyatlar şampiyonluğu ve 3 dünya kupası şampiyonluğu elde etme başarısı gösteren Yaşar, Adıyaman Üniversitesini temsil etmiş olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Elde ettiği başarı için Emrah Yaşarı'ı tebrik eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Yaşar'a, sonraki müsabakalar için başarılar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Üniversitesi Öğrencisi Emrah Yaşar Üniversitelerarası Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Üniversitesi Öğrencisi Emrah Yaşar Üniversitelerarası Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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