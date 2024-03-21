Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Özel İdaresi asfalt plent alanını gezdi

Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Özel İdaresi asfalt plent alanını gezerek incelemelerde bulundu.
Adıyaman'ın Kahta Karayolu Kuruçay mevkiinde bulunan ve günlük 1000 ton asfalt üretimi yapan asfalt plent alanını gezdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Samı Işık'tan bilgiler alan Vali Osman Varol, burada çalışan kişilere de kolaylıklar diledi. Asfalt üretim tesisinin durumu, çalışma kapasitesi ve üretilen malzemenin kalitesi ile çalışma takvimi hakkında bilgiler alan Vali Osman Varol, kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların memnuniyetini önceleyen bir anlayışla çalışmalarını sürdüren İl özel idaresinin yönetici ve çalışanlarına teşekkür ettiğini dile getirdi. - ADIYAMAN
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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