Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Özel İdaresi asfalt plent alanını gezdi - Son Dakika
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Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Özel İdaresi asfalt plent alanını gezdi

Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Özel İdaresi asfalt plent alanını gezdi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Kahta Karayolu Kuruçay mevkiinde bulunan ve günlük 1000 ton asfalt üretimi yapan asfalt plent alanını gezerek incelemelerde bulundu. Vali Varol, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Samı Işık'tan bilgiler alarak çalışanlara kolaylıklar diledi ve İl Özel İdaresi'nin kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların memnuniyetini önceleyen çalışmalarını takdir etti.

21.03.2024 12:40  Güncelleme: 12:43
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Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Özel İdaresi asfalt plent alanını gezerek incelemelerde bulundu.

Adıyaman'ın Kahta Karayolu Kuruçay mevkiinde bulunan ve günlük 1000 ton asfalt üretimi yapan asfalt plent alanını gezdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Samı Işık'tan bilgiler alan Vali Osman Varol, burada çalışan kişilere de kolaylıklar diledi. Asfalt üretim tesisinin durumu, çalışma kapasitesi ve üretilen malzemenin kalitesi ile çalışma takvimi hakkında bilgiler alan Vali Osman Varol, kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların memnuniyetini önceleyen bir anlayışla çalışmalarını sürdüren İl özel idaresinin yönetici ve çalışanlarına teşekkür ettiğini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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