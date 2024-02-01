Adıyamanlı Mehmet Ziya Demir\'in Depremde Kaybolan Eşi ve Çocuğu Hala Bulunamadı

Bir çocuğu ile birlikte enkazdan sağ olarak çıkan Adıyamanlı Mehmet Ziya Demir'in iki evladı 6 Şubat depreminde hayatını kaybetti. Eşi ve küçük çocuğu bir yıldan beri kayıp olarak aranıyor.
Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerindeki 5 katlı Arzıklar Apartmanı 6 Şubat depreminde yıkıldı. Yıkılan binlerce binadan birisi olan Arzıklar Apartmanının birinci katında ki daire de yaşan Mehmet Ziya Demir, eşi Zeliha Demir, çocukları Mücahit (24), Samet (22), Ahmet (20) ve Muhammed Enes (8) enkaz altında kaldı.
Depremden hemen sonra Mehmet Ziya Demir kendi imkanlarıyla enkazdan çıktı. Çocuklarından Samet Demir'i enkazdan 2 saat sonra canlı olarak çıkartmayı başardı. Ancak, eşi ve çocukları Mücahit, Ahmet ve Muhammed Enes'e ulaşamadı. Enkazın başından biran olsun ayrılmayan Mehmet Ziya Demir'in çocuklarından Mücahit ve Ahmet Demir'in cansız bedenlerine 2 gün sonra ekipler ulaştı. Ancak eşi Zeliha ve küçük oğlu Muhammed Enes Demir'in canlı veya cansız bedenlerine ulaşılamadı. Tüm enkaz titiz bir şekilde ayıklandı ancak eşi ve çocuğuna rastlanılmadı. Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına kayıp başvuruşundu ve DNA örnekleri verdi. Fakat kimsesizler mezarlığında bulunan cenazeler ile DNA'ları uyuşmadı.
Acılı baba her gün hayatını kaybeden çocukların mezarlarını ziyaret edip dua ediyor. Eşi ve çocuğunun sağ veya ölü olarak bulunacağı günü bekliyor. Yetkililerden, kayıp eşi ve çocuğunun bulanmasını isteyen Mehmet Ziya Demir'i belirsiz durum kahrediyor.
Mehmet Ziya Demir, "Deprem sonra ben kendim enkazdan çıktım. Bir süre sonra bir oğlanı canlı olarak enkazdan çıkarttık. Birkaç gün sonrada 2 oğlanın cenazesini çıkarttık. Eşim ile oğlumda depremin ilk gününden beri kayıplar, bulamadık. DNA testi verdik, savcılığa başvurduk, karakola başvurduk ama hiçbir sonuç çıkmadı. Bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Sonuç ne olursa olsun, sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Eşim ve oğlumun vefat mı etti, sağlar mı öğrenmek istiyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
İstanbul'da işlettiği çay ocağında namaz kılarken bıçaklanarak öldürülen Ramazan Pişkin'in 2 hafta önce paylaştığı videoda "Tüm tarikatlara bir şey demişim gibi üzerimden kampanya yürütüyorlar. Dükkana gelip ortalığı karıştırıyor, rahatsız ediyorlar" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısında yapılan oylama sonucunda, 200 gram ekmeğin fiyatı 9 liraya çıkarılması kararlaştırıldı. Bu zam, Temmuz 2023'te yapılan son zamdan sonra gerçekleşti. Yeni tarife, 2 Şubat itibarıyla İZTO üyesi fırınlarda geçerli olacak.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken, DEM Parti'nin özellikle İstanbul ve Ankara'dan aday çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu olmuştu. Gelen son bilgilere göre; son dakika değişikliği olmazsa DEM Parti İstanbul için Başak Demirtaş'ın Ankara için de Meral Danış Beştaş'ın adını açıklayacak.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna kattı. Ömür, Hull City ile 3.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Transfer bedeli olarak Trabzonspor'a 5 milyon euro ve sonraki satıştan %50 pay ödenecek.
Meta, X, TikTok, Snapchat ve Discord sosyal medya uygulamalarının yöneticileri ABD Senatosu'nda ''sosyal medya platformlarında çocukların cinsel istismarı'' konusunda düzenlediği oturumda ifade verdi. META CEO'su Mark Zuckerbeg, oturumun sonunda özür dilemek zorunda kaldı.
Şarkıcı Mehtap Yılmaz, Dilber akımına uyarak cesur elbisesiyle pavyon dansı yapan Nez'i hedef alarak "Beynine oksijen gitmiyor herhalde. Bu dansla bu kıyafetle bu jartiyeriyle acilen pavyona başlasın" dedi. Nez ise bir açıklama yaparak Yılmaz'a dava açacağını söyledi.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçe kırsalındaki 2 katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Evin 6 Şubat'ta yaşanan depremde orta hasar aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzine gece yarısı 95 kuruş zam gelirken, fiyat artışıyla birlikte Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 40 lirayı, İstanbul'da ise 39 lirayı aştı.
Son Dakika › Yerel › Adıyamanlı Mehmet Ziya Demir'in Depremde Kaybolan Eşi ve Çocuğu Hala Bulunamadı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?