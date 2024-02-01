Adıyamanlı Mehmet Ziya Demir\'in Depremde Kaybolan Eşi ve Çocuğu Hala Bulunamadı

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Bir çocuğu ile birlikte enkazdan sağ olarak çıkan Adıyamanlı Mehmet Ziya Demir'in iki evladı 6 Şubat depreminde hayatını kaybetti. Eşi ve küçük çocuğu bir yıldan beri kayıp olarak aranıyor.

Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerindeki 5 katlı Arzıklar Apartmanı 6 Şubat depreminde yıkıldı. Yıkılan binlerce binadan birisi olan Arzıklar Apartmanının birinci katında ki daire de yaşan Mehmet Ziya Demir, eşi Zeliha Demir, çocukları Mücahit (24), Samet (22), Ahmet (20) ve Muhammed Enes (8) enkaz altında kaldı.

Depremden hemen sonra Mehmet Ziya Demir kendi imkanlarıyla enkazdan çıktı. Çocuklarından Samet Demir'i enkazdan 2 saat sonra canlı olarak çıkartmayı başardı. Ancak, eşi ve çocukları Mücahit, Ahmet ve Muhammed Enes'e ulaşamadı. Enkazın başından biran olsun ayrılmayan Mehmet Ziya Demir'in çocuklarından Mücahit ve Ahmet Demir'in cansız bedenlerine 2 gün sonra ekipler ulaştı. Ancak eşi Zeliha ve küçük oğlu Muhammed Enes Demir'in canlı veya cansız bedenlerine ulaşılamadı. Tüm enkaz titiz bir şekilde ayıklandı ancak eşi ve çocuğuna rastlanılmadı. Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına kayıp başvuruşundu ve DNA örnekleri verdi. Fakat kimsesizler mezarlığında bulunan cenazeler ile DNA'ları uyuşmadı.

Acılı baba her gün hayatını kaybeden çocukların mezarlarını ziyaret edip dua ediyor. Eşi ve çocuğunun sağ veya ölü olarak bulunacağı günü bekliyor. Yetkililerden, kayıp eşi ve çocuğunun bulanmasını isteyen Mehmet Ziya Demir'i belirsiz durum kahrediyor.

Mehmet Ziya Demir, "Deprem sonra ben kendim enkazdan çıktım. Bir süre sonra bir oğlanı canlı olarak enkazdan çıkarttık. Birkaç gün sonrada 2 oğlanın cenazesini çıkarttık. Eşim ile oğlumda depremin ilk gününden beri kayıplar, bulamadık. DNA testi verdik, savcılığa başvurduk, karakola başvurduk ama hiçbir sonuç çıkmadı. Bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Sonuç ne olursa olsun, sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Eşim ve oğlumun vefat mı etti, sağlar mı öğrenmek istiyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN