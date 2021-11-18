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ADÜ'lü öğrencilere seslenen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: "2023 Türkiye'sinin yöneticileri olacaksınız" - Son Dakika

ADÜ'lü öğrencilere seslenen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: "2023 Türkiye'sinin yöneticileri olacaksınız"

18.11.2021 15:07
ADÜ'lü öğrencilere seslenen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: "2023 Türkiye'sinin yöneticileri olacaksınız"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) katıldığı konferansta hak ve hukukun, insan haklarının daha iyi anlatılması adına üniversitelerde topluluklar kurduklarını belirterek, "Eğitim alanındaki tüm imkanlar sizlere sunuluyor fakat esas iş sizlerde bitiyor.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) katıldığı konferansta hak ve hukukun, insan haklarının daha iyi anlatılması adına üniversitelerde topluluklar kurduklarını belirterek, "Eğitim alanındaki tüm imkanlar sizlere sunuluyor fakat esas iş sizlerde bitiyor. Sizler kendinizi iyi eğitmeli ve alın teri dökmelisiniz. Siz gençler 2023 Türkiye'sinin yöneticileri olacaksınız" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç 'Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri' başlıklı konferansı kapsamında ADÜ öğrencilerle bir araya gelerek, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin aranması konusunda kurumlarının faaliyetleri hakkında da öğrencilere bilgi verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Bugün konferansımızda, ülkemizde gerçekleşen ve vatandaşlarımızın haklarını kamuoyuna, kurumlara ve birbirlerine karşı savunarak olası hak gasplarının önüne geçmek adına çok önemli işler yapan Kamu Başdenetçimiz Şeref Malkoç Bey ve liderliğindeki kurumun işleyişini daha yakından görme fırsatı yakalayacağız. Üniversitemiz öğrencilerini ombudsmanlık kavramı ile tanıştıracak ve bunun daha iyi anlaşılması için Malkoç Bey'in deneyimlerinden yararlanacağız. Ayrıca ülkemizin 2023 hedeflerini de konuşacağız" dedi.

Programa katılan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise Malkoç'un başkan olduğu dönemden itibaren Türkiye'de ombudsmanlık müessesesinin daha da tanınır hale geldiğini ifade ederek, "Birçok ülkede ombudsmanlık müessesesi var. Özellikle idarenin şeffaflaşması, iyi yöntemlerinin yaygınlaştırılması gibi birçok mekanizmayı içeren bu müessese, Şeref Malkoç'un başkan olduğu dönemden itibaren de Türkiye'de daha tanınır hale gelmiş oldu. Kamu ile vatandaş arasında köprü vazifesi olan bu kurum çalışmalarına da başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu anlamda oldukça anlamlı bir buluşma" diye konuştu.

"Esas olan insana hizmettir"

Geleceğin yöneticileri olacak gençlere hak, hukuk ve insan haklarını anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Özellikle Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu olarak, her gittiğimiz ilde üniversitelerdeki hocalarımızdan, bu kurumun ve benzer diğer kurumların daha iyi çalışması için bizim üzerimize çalışmalar yapmalarını istiyoruz. Bilimsel çalışmalar yapılsın, kararlarımız incelensin. Bu çalışmalar bize ışık olsun diye istiyoruz. Aynı şekilde Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizde de hak arama kültürünü anlatmak için hak hukuku, insan haklarını anlatmak için üniversitelerde ombudsmanlık toplulukları kurduk. ADÜ'de de bu topluluğumuz var. Türkiye'deki bütün üniversitelerde bu topluluğumuzu tamamlayacağız. Çünkü esas olan insana hizmettir. İnsanın hak ve hürriyetini koruyup geliştirmektir ve bizim gibi kurumlar yeni kurulmuş olmasına rağmen özenle çalışan kurumlardır" dedi.

"Aydın, 2023'de hak ettiği yeri alacak"

Aydın insanının kanaatkar olduğunu fakat taleplerini arttırması gerektiğini vurgulayan Malkoç, "2 yıl önce Aydın'a gelmiştim ve bu iki sene içinde salgına rağmen çok güzel gelişmeler olmuş. Aydın, Türkiye'deki müstesna illerimizden birisi ve bunun da karşılığını vermek gerekir. Aydın'ın insanı çok kanaatkar ve çok muhlis ama bu yetmez. Taleplerini arttırması gerekir. Türkiye'nin 2023 vizyonuna hem katkılarını hem emeğini ifade etmesi gerekir. Bunu sadece siyasetçilerden beklemeyelim. Ne kadar sivil toplum kuruluşu, mesleki kuruluş varsa üniversite rehberliğinde Aydın Valiliği öncülüğünde harekete geçelim. Aydın 2023'de hak ettiği yeri alacak. Şu anda da iyi ama daha iyi olacak" diye konuştu.

"Alın teri dökmelisiniz"

Ülke genelinde 8 milyon üniversite öğrencisi olduğunu ve bu gençlerin 2023 Türkiye'sinin yöneticileri olacağına dikkat çeken Malkoç, "Çok genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. ADÜ'de 60 bin ülke genelinde 8 milyona yakın üniversite öğrencisi var ama burada önemli olan iyi yetişmek. Bütün imkanlar sizin için ama gerisi size kalıyor. Türkiye'de her yıl en az 700 bin genç, diploma alıyor. Yani her yıl 1 milyona yakın öğrencimiz işe girmek için yol arıyor. Sizler cumhuriyetin 100. yılını kutlayacaksınız ve sizler 2023 Türkiye'sinin yöneticileri olacaksınız. Ama bunun hakkını vermek gerekiyor. Sadece Türkiye'de iş aramayacaksınız ve bunun için alın teri ve çok çalışmak gerekiyor. 100 üzerinden 50 almak için uğraşırsanız bu iş zor ve sadece ders değil, dil konusunda da alın teri dökmelisiniz. Dünyada geçerli olan İngilizce'yi kesinlikle bilmelisiniz ama sadece İngilizce de yetmez. Arapça, Çince, Japonca gibi en az bir doğu dillerinden birini de öğrenmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2023 hedeflerinde en iyi 10 ülke arasına girmek olduğunu ifade eden Malkoç, "2023 hedefimizde en iyi 10 ülke arasına girmek var. İnanmak, başarmanın yarısıdır. Nasıl dünyada mühendislikte en iyi ülkeler arasına girdiysek, bizim belediyelerimiz, valiliğimiz, liselerimiz, üniversitelerimiz de dünyanın en iyileri arasında yer alacak. Bütün sorunları zihinde halletmeliyiz ve inanıp, alın teri dökmeliyiz. İnşallah 2023 hedeflerine ulaşacağız ve Türkiye insan haklarında dünyanın en iyilerinden olacak" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, konuşmasının ardından üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı. - AYDIN

ADÜ'lü öğrencilere seslenen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: 2023 Türkiye'sinin yöneticileri olacaksınız
ADÜ'lü öğrencilere seslenen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: 2023 Türkiye'sinin yöneticileri olacaksınız
ADÜ'lü öğrencilere seslenen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: 2023 Türkiye'sinin yöneticileri olacaksınız
ADÜ'lü öğrencilere seslenen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: 2023 Türkiye'sinin yöneticileri olacaksınız
ADÜ'lü öğrencilere seslenen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: 2023 Türkiye'sinin yöneticileri olacaksınız
ADÜ'lü öğrencilere seslenen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: 2023 Türkiye'sinin yöneticileri olacaksınız
ADÜ'lü öğrencilere seslenen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: 2023 Türkiye'sinin yöneticileri olacaksınız

Şeref Malkoç, Türkiye, Aydın, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ'lü öğrencilere seslenen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: '2023 Türkiye'sinin yöneticileri olacaksınız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADÜ'lü öğrencilere seslenen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: "2023 Türkiye'sinin yöneticileri olacaksınız" - Son Dakika
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