ADÜ Öğretim Elemanı Bastıoğlu'nun projesi desteklenmeye hak kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

ADÜ Öğretim Elemanı Bastıoğlu'nun projesi desteklenmeye hak kazandı

06.10.2022 15:41
ADÜ Öğretim Elemanı Bastıoğlu'nun projesi desteklenmeye hak kazandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Aslı Zungur Bastıoğlu'nun yürütücülüğünü üstlendiği proje, desteklenmeye hak kazandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Aslı Zungur Bastıoğlu'nun yürütücülüğünü üstlendiği proje, desteklenmeye hak kazandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Aslı Zungur Bastıoğlu'nun yürütücülüğünü üstlendiği proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 3501 Kariyer Geliştirme Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. Toplam bütçesi 580 bin TL olan ve et ikamesi olarak alternatif protein kaynaklarının üretimi ve saflaştırılmasının ele alınacağı proje iki yıl sürecek. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim elemanımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ADÜ Öğretim Elemanı Bastıoğlu'nun projesi desteklenmeye hak kazandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:45 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Kimsenin toprağında gözü yok, komşularımızla gerilim istemiyoruz
21:22 Sivasspor'dan tarihi başarı! Avrupa kupalarındaki en erken golü atan Türk takımı oldu
21:16 İngiltere'de iki kampçı şahit oldu! Panter, gözüne kestirdiği koyunu dakikalar içerisinde yedi
20:53 ABD'de yaşayan sakallı kadınının son hali görenleri şaşırttı
20:46 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı konuk ediyor! İşte ilk 11'ler
20:32 Prag'da tarihi görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile buluştu
20:17 Trabzonspor'un yıldızı Monaco maçında yaptığı ile şaşkınlık yarattı
20:17 Tokalaşma esnasında mikrofonu unutan ABD Başkanı Joe Biden, küfür etti
20:00 Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'dan, Türkiye hakkında bir skandal sözler: Sabah tehdit edip akşam ağlıyorlar çünkü ordu gönderdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 21:58:40. #1.13#
SON DAKİKA: ADÜ Öğretim Elemanı Bastıoğlu'nun projesi desteklenmeye hak kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement