Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Aslı Zungur Bastıoğlu'nun yürütücülüğünü üstlendiği proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 3501 Kariyer Geliştirme Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. Toplam bütçesi 580 bin TL olan ve et ikamesi olarak alternatif protein kaynaklarının üretimi ve saflaştırılmasının ele alınacağı proje iki yıl sürecek. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim elemanımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › ADÜ Öğretim Elemanı Bastıoğlu'nun projesi desteklenmeye hak kazandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.