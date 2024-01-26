Afşin\'deki deprem konutlarının yol asfalt çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Afşin'e yapılan 501 deprem konutunun yolunun asfalt çalışmasında sona gelindi.

Afşin Belediyesi ekipleri, yoğun bir mesai harcayarak, bölgenin çehresini değiştirecek konutların bağlantı yollarını sıcak asfalt ve parke kaplamasıyla donattı. Çalışmaları bizzat Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de yakından takip etti. Henüz hak sahiplerine teslim edilmeyi bekleyen bu yeni yaşam alanları, modern ve konforlu yapılarıyla dikkat çekiyor. Yerleşim alanının geliştirilmesine yönelik yapılan bu çalışmalar, bölge sakinlerine ve hak sahiplerine artan yaşam kalitesi vaat ediyor. - KAHRAMANMARAŞ