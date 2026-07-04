Afyon\'da Aşure İkramı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Muharrem ayı vesilesiyle emniyet personeline yönelik anlamlı bir aşure dağıtım programı düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programa, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Yanık başta olmak üzere, şube müdürleri ve çok sayıda emniyet personeli katıldı.

Programda dualar okunarak eller semaya açıldı, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Aşurenin milli ve manevi değerlerdeki yerine vurgu yapılan etkinlikte, bereketin, paylaşmanın ve kardeşliğin sembolü olan bu geleneğin önemine değinildi. Farklı tatların ve unsurların aynı kazanda eriyerek muazzam bir ahenk oluşturmasının, toplumun kardeşlik bağlarını simgelediği belirtildi.

Okunan duaların ardından Erol ve Yanık, kazanın başına geçerek personele kendi elleriyle aşure ikramında bulundu. - AFYONKARAHİSAR